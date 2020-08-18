Bebek ürünlerinin ithalatına önlem: Çin ve Tayland'a yönelik soruşturma tamamlandı

Hayat

Şarbon hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

Bahteriyel enfeksiyon hastalığı olan şarbon, tedavisi geciktirildiği takdirde ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Şarbon sığır, koyun, keçi gibi genellikle otçul memeli hayvanlarda görülen ve insanlara da bulaşabilen bir ölümcül hastalıktır. Şarbonun belirtileri arasında ağrı, sızı, kabartı, ateş, bitkinlik, yorgunluk, soluk alıp vermede güçlük, mide bulantısı, iştah kaybı, karın ağrısı, kusma ve kanlı ishaldir. Zaman zaman ülkemizde görülen şarbon hastalığı en çok merak edilen hastalıklar arasındadır. Şarbonun tanısı, tedavisi, kimlere bulaşır ilgili merak edilen tüm sorular haberimizde...