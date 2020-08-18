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Ekonomi Bebek ürünlerinin ithalatına önlem Çin ve Taylanda yönelik soruşturma tamamlandı
DÜNYA EKONOMİSİ

Bebek ürünlerinin ithalatına önlem: Çin ve Tayland'a yönelik soruşturma tamamlandı

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, emzikten biberona, diş kaşıyıcıdan alıştırma bardağına kadar Çin ve Tayland menşeli bebek ürünlerinin ithalatında dampinge karşı önlem uygulanacak.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre; Çin ve Tayland menşeli "yalnız plastikten mamul emzik, biberon ve diğer bebek beslenme, emzirme ve bakım ürünleri (mama kabı, çatal-kaşık seti, mama kaşığı, meyve süzgeci, süt saklama poşeti, alıştırma bardağı (pipetli olanlar dahil), süt saklama kabı, diş kaşıyıcı/halkası, emzik askısı/tutacı, manuel burun aspiratörü/burun temizleyici, göğüs koruyucu, manuel göğüs pompası, tirle, emzik saklama kabı/kutusu, çatal-kaşık saklama kabı, biberon emziği/başlığı, biberon şişesi, alıştırma bardağı ucu, burun aspiratörü ucu, manuel göğüs pompası süt sağma şişesi)" ürünlerinin ithalatına yönelik başlatılan damping soruşturması tamamlandı.

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  • Soruşturma sonucu, bu ürünlerin ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara yol açtığı tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı açıkladı: 60 firmaya fahiş fiyat cezası
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Dampinge karşı önlem

Söz konusu eşyaların Türkiye'ye ithalatında Çin menşeliler için CIF bedelinin yüzde 12'si, Tayland menşeliler için ise yüzde 26'sı oranında dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat uygulayan firmaları açıkladı
FOTOĞRAF 13
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Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık bünyesinde yer alan Reklam Kurulu`nun mart ayı içerisinde gerçekleştirilen 294 ve 295 sayılı toplantılarında, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 198 firma hakkında 10 milyon 90 bin 60 lira idari para cezası uygulanması kararı alındığı belirtildi.
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1 Nisan tarihi itibarıyla gerek 81 ildeki Ticaret İl Müdürlükleri gerekse Bakanlık Reklam Kurulu tarafından denetim altına alınan 7 bin 386 firma ile ilgili yasal sürecin devam ettiği ifade edildi.
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Reklam Kurulunun gerekçeli kararının da yer aldığı duyuruda, haksız fiyata konu olan ürünler arasında maske, dezenfektan, kolonya, ateş ölçer, ıslak mendil ve gıda dikkati çekti.
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İşte fahiş fiyat uygulayan o firmalar...
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İşte fahiş fiyat uygulayan o firmalar...
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İşte fahiş fiyat uygulayan o firmalar...
Title
İşte fahiş fiyat uygulayan o firmalar...
Title
İşte fahiş fiyat uygulayan o firmalar...
Title
İşte fahiş fiyat uygulayan o firmalar...
Title
İşte fahiş fiyat uygulayan o firmalar...
Title
İşte fahiş fiyat uygulayan o firmalar...
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İşte fahiş fiyat uygulayan o firmalar...
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İşte fahiş fiyat uygulayan o firmalar...
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat uygulayan firmaları açıkladı
Ticaret Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde haksız fiyat uygulayan 198 firmanın isimlerini açıkladı. Haksız fiyata konu olan ürünler arasında maske, dezenfektan, kolonya, ateş ölçer, ıslak mendil ve gıda dikkati çekti. İşte o firmalar...


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