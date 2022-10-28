Belediyecilikte “Canpolat” modeli

BOSS4 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, son yıllarda markalı konut projelerine ev sahipliği yapan İstanbul Avrupa Yakası’nın gelişen ilçesi Zeytinburnu’na yatırımcıların da yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Nitelikli ve yatırım potansiyeli yüksek ilçenin müşteri potansiyeli bakımından ulusal ve uluslararası geniş bir alıcı kitlesine hitap ettiğini belirten Akkuş, sakinlerin barınma, okul, hastane, alışveriş, konaklama, eğlence ve marina gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri donatıların yer almasının bölgeye ayrıcalık kattığını ifade etti.

'Bölgenin değerine değer katıyor'

Gayrimenkul yatırımı açısından ciddi potansiyel barındıran Zeytinburnu ilçesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Abdülkadir Akkuş, bölgenin şehrin tüm ulaşım akslarının çakıştığı bir lokasyonda olmasının ilçenin değerini arttırdığına dikkat çekti. Akkuş “Zeytinburnu, İstanbul Avrupa Yakası’nın en hızlı gelişen ilçelerinin başında geliyor. Son yıllarda nitelikli ve genelde de deniz manzaralı yeni ve lüks projelerin adresi haline gelen ilçe, büyük bir dönüşüm geçiriyor, kabuk değiştiriyor. Tarihi ve kültürel dokusuyla şehrin merkezinde olma avantajı sunuyor. Sekiz şeritli sahil yolu, ana arterlere yakınlığı, Marmaray, Metrobüs ve Avrasya Tüneli avantajları da bölgenin değerine değer katıyor” dedi.

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BOSS4 Gayrimenkul olarak potansiyel gördükleri Zeytinburnu’nda büyük bir kentsel dönüşüm projesine başladıklarını hatırlatan Akkuş, Alya Konakları Merkez Efendi Projesi’yle İETT Blokları’nın dönüşümünü sağladıklarını kaydetti. Alya Konakları Merkez Efendi Projesi’nde hafriyatın başladığını belirten Akkuş, bu projeyi Zeytinburnu Belediyesi ile birlikte yürüttüklerini söyledi.

Alya markasıyla projeler ürettiklerini dile getiren Abdülkadir Akkuş, Alya Konakları Merkez Efendi Projesi’yle ilgili bilgi verdi: Akkuş “Uzun zamandır çalışmalarını yürüttüğümüz projemizi hayata geçiriyoruz. ‘İETT Blokları’ndaki 252 bağımsız bölümün sahipleri ile anlaşma sağlandı, hafriyat başladı. Bittiğinde yaklaşık 467 konut ile 15 ticari gayrimenkullerden oluşacak olan Alya Konakları Merkez Efendi Projesi’nde geçici satış ofisi de hazır. Dairelerimizi dokuz blokta 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve dubleks olmak üzere planladık. Sosyal olanaklara geniş yer verdik. Projemiz konumu ve ulaşım olanaklarıyla da dikkat çekiyor. E-5 Karayolu’na 3 km, Cevizlibağ Metrobüs’e 650 metre, Kazlıçeşme Marmaray’a 3,1 km, Avrasya Tüneli’ne 1 km, Esenler Otogarı’na 5,3 km, Yenikapı’ya 5 km, Fişekhane’ye 4,9 km, Veliefendi Hipodromu’na 6,2 km ve Ataköy Marina’ya 11 km mesafede bulunan projemizin dört bir yanı özel eğitim kurumları, üniversiteler, hastaneler ve alışveriş merkezleri ile çevrili bulunuyor” diye konuştu.

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BOSS4 Gayrimenkul hakkında:

BOSS4 Gayrimenkul; yenilikçi ve çevreci bir anlayışla çok sayıda prestijli projeye imza atan Akkuş Gayrimenkul ve Türkiye’den inşaat malzemeleri ithalatı gerçekleştiren Lübnan’lı El Khatib Group’un güçlerini birleştirerek kurduğu bir şirkettir. BOSS4 Gayrimenkul’ün kurucu ortağı olan Akkuş Gayrimenkul, gayrimenkul ve inşaat sektöründe Alya markası adı altında konut projeleri üreterek sektörde yer aldı. Şirketin diğer ortağı olan Lübnan’lı El Khatib Group ise 1993 yılından bu yana inşaat, ticaret, altyapı, tarım gibi alanlarda sürdürdüğü projeler için Türkiye’den inşaat malzemeleri ithalatı gerçekleştirerek büyük yatırım portföyleri oluşturmuştur. Her iki şirket, edindikleri köklü tecrübeden yola çıkarak 2017 yılında kurdukları BOSS4 Gayrimenkul ortaklığı ile güçlerini birleştirmiştir. Akkuş Gayrimenkul, şirketin ortakları arasında en büyük temsil gücüne sahiptir. BOSS4 Gayrimenkul kurulduğu günden bu yana beş yılda Alya markasıyla toplam 8 projeyi, 631 adet konutu ve 38 ticari gayrimenkulün inşaatını tamamlayarak zamanında teslim etmiş bulunuyor. Son olarak Bahçeşehir’de ‘Alya Bahçe’ Beylikdüzü’nde ‘Alya Dream’ ve Zeytinburnu’nda ‘Alya Konakları Merkez Efendi’ projelerine başlayan BOSS4 Gayrimenkul, halihazırda toplam altı projede bin 75 adet konut ve 35 ticari gayrimenkul alanın inşaatı sürecine devam ediyor. Öte yandan; şehir merkezine yakın lokasyonlarda proje ve arsa geliştirme faaliyetleri devam eden şirket, bugüne kadar toplam binden fazla aileyi ev sahibi yapmış bulunuyor. BOSS4 Gayrimenkul, yatırımcılarını kısa ve uzun vadede Alya markalı ve yüksek katma değerli projelerle buluşturmayı hedefliyor.