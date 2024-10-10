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Bellona'dan 'Touch Point Bellona' ile yepyeni bir online mağazacılık deneyimi

Bellona'dan 'Touch Point Bellona' ile yepyeni bir online mağazacılık deneyimi

18:2110/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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İlk Touch Point Bellona noktası Ankara’da açıldı.
İlk Touch Point Bellona noktası Ankara’da açıldı.

Bellona, online ve fiziksel mağaza deneyimini bir araya getirdiği ilk Touch Point Bellona noktasını Ankara’da açtı. Alışverişin geleceğine odaklanan marka, yeni konseptiyle erişilebilirliği artırarak ve müşteri deneyimini güçlendirerek mağazacılık alanındaki profesyonelliğini bir adım daha ileriye taşıyor.

Türkiye mobilya sektöründe yenilikçi tasarım ve uygulamalarıyla ön plana çıkan Bellona, güçlü online mağazacılık deneyimi ve zengin ürün yelpazesini Touch Point Bellona konsepti ile mağazalarına taşıyor.

Touch Point noktaları, Bellona Online’a özel hazırlanan koleksiyonların fiziksel olarak incelenmesine olanak sağlarken, ürünlerde yer alan QR kodlar aracılığıyla müşterilere online’a özel avantajlarla alışveriş yapma imkânı sunuyor. Ankara’da açılan ilk ‘Touch Point Bellona’ noktasıyla Bellona, önümüzdeki dönemde hem Türkiye’de hem de yurt dışında geniş mağazacılık ağıyla bu deneyimi yaygınlaştırmayı hedefliyor. Alışverişin geleceğine odaklanan marka, yeni konseptiyle erişilebilirliği artırarak ve müşteri deneyimini güçlendirerek mağazacılık alanındaki profesyonelliğini bir adım daha ileriye taşıyor.

#Bellona
#Touch Point Bellona
#Online alışveriş
#Ankara

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