Benzin fiyatları güncellendi: Gece yarısından itibaren 15 kuruş indirim

Hayat

Niğde'de doktorları şaşırtan tümör hastanın karnından çıktı: 40 santimetre çapında 5 buçuk kilo ağırlığında

Niğde'de doktorları şaşırtan bir olay yaşandı. Karnındaki şişlik ve nefes darlığı nedeniyle hastaneye başvuran 58 yaşındaki kadının karnından 40 santimetre çapında 5,5 kilo ağırlığında tümör çıkarıldı. Türkiye'de oldukça zor gerçekleştirilen ameliyatlar arasında olduğunu söyleyen Doç. Dr. Bülent Çakmak, "Kanama ve çevredeki diğer organların yaralanma riski yüksek olan bu ameliyatı sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdik" dedi.