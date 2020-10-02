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Ekonomi Benzin fiyatları güncellendi Gece yarısından itibaren 15 kuruş indirim
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzin fiyatları güncellendi: Gece yarısından itibaren 15 kuruş indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş indirim yapıldığını duyurdu. Benzinin litresi İstanbul'da 6.85 liradan 6.70 liraya, İzmir'de 6.92 liradan 6.77 liraya inecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 15 kuruş olarak yansıyacak.

Benzinin litresi kaç lira olacak?

Buna göre, başkent Ankara'da ortalama 6,90 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,75 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,85 liradan 6,70 liraya, İzmir'de 6,92 liradan 6,77 liraya inecek. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Benzine indirim geliyor
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Benzine indirim geliyor
  • Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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