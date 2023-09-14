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Ekonomi

Benzine gelen zam tabelaya yansıdı

Benzine 14 Eylül 2023 tarihi itibariyle 1 lira 64 kuruş zam geldi. Gelen zamla birlikte benzinin litre fiyatı ne kadar oldu? İşte, 14 Eylül benzin ve motorin fiyatları...

Seren Som
08:01 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Motorin fiyatlarına 13 Eylül gece yarısı 2,03 TL zam geldi. Yapılan zamdan sonra İstanbul'da motorin fiyatları 40 lirayı buldu.

Bugün de benzine 1 lira 60 kuruş zam yapıldı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere 81 ilde akaryakıt zammı sonrası tabelalar güncellendi.

İstanbul'da
motorinin
litresi 40 liradan satılıyor.
Benzinin
litresi ise son zamla birlikte 38 lira 47 kuruşa yükseldi.

İşte güncel akaryakıt fiyat listesi


Benzinin litre fiyatı ne kadar?

İstanbul Avrupa: 38,52 TL

İstanbul Anadolu: 38,47 TL

Ankara: 39,10 TL

İzmir: 39,22 TL

Bursa: 39,15 TL


Motorinin litre fiyatı ne kadar?

İstanbul Avrupa: 40,04 TL

İstanbul Anadolu: 39,98 TL

Ankara: 40,57 TL

İzmir: 40,76 TL

Bursa: 40,64 TL


LPG'nin fiyatı ne kadar?

İstanbul Avrupa: 17,78 TL

İstanbul Anadolu: 17,33 TL

Ankara: 17,68 TL

İzmir: 17,40 TL

Bursa: 17,38 TL




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