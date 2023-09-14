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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Motorin fiyatlarına 13 Eylül gece yarısı 2,03 TL zam geldi. Yapılan zamdan sonra İstanbul'da motorin fiyatları 40 lirayı buldu.
Bugün de benzine 1 lira 60 kuruş zam yapıldı.
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere 81 ilde akaryakıt zammı sonrası tabelalar güncellendi.
İşte güncel akaryakıt fiyat listesi
İstanbul Avrupa: 38,52 TL
İstanbul Anadolu: 38,47 TL
Ankara: 39,10 TL
İzmir: 39,22 TL
Bursa: 39,15 TL
İstanbul Avrupa: 40,04 TL
İstanbul Anadolu: 39,98 TL
Ankara: 40,57 TL
İzmir: 40,76 TL
Bursa: 40,64 TL
İstanbul Avrupa: 17,78 TL
İstanbul Anadolu: 17,33 TL
Ankara: 17,68 TL
İzmir: 17,40 TL
Bursa: 17,38 TL