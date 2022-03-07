Benzin ve motorine zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 18,77 liradan satılan benzinin litre fiyatı 19,34 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 18,68 liradan 19,25 liraya, İzmir'de 18,80 liradan 19,37 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 19,86 liradan satılan motorinin litre fiyatı 21,30 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 19,77 liradan 21,21 liraya, İzmir'de 19,86 liradan 21,30 liraya çıkacak.

Türkiye'de geçen yıl toplam 3 milyon ton benzin, 26 milyon 280 bin ton da motorin tüketildi. Bu dönemde toplam 10 milyon 523 bin ton motorin ithalatı yapıldı.

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

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Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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