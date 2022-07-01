Araç sahiplerine iyi haber: Akaryakıt fiyatlarında indirim üstüne indirim

Brent petrol seviyesinin doğrudan etkilediği akaryakıt fiyatları geriliyor. Akdeniz piyasasında işlenmiş ürün ve dolar TL kurunun seviyeleri üzerinden hesaplanan akaryakıt fiyatları son günlerde sık sık değişiklik görüyor. Brent petrol ve kurun eş zamanlı düşmesiyle bu kez indirimler sıklaştı.
Akaryakıt fiyatlarına üst üste gelen zamlar sonrası indirim haberi geldi. Dolar kurundaki düşüş motorin, benzin ve LPG litre fiyatına indirim olarak yansıdı. Motorin litre fiyatı dünkü 2 lira 50 kuruşluk indirimin ardından dün 84 kuruş düştü.
Bununla beraber benzin ve otogaz fiyatlarında yarından geçerli olmak üzere indirim yapılması bekleniyor.
Sektörden alınan bilgiye göre, yarından gününden geçerli olmak üzere otogaz grubunda 1,75 TL civarında fiyat indirimi bekleniyor.
Yine aynı gün geçerli olacak şekilde benzin grubunda ise 2,13 TL fiyat indirimi beklentisi bulunuyor. Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.
- İndirim sonrası benzin ve otogazın İstanbul'daki yeni pompa fiyatları şöyle:
- - İndirim sonrası benzinin litre fiyatı 25 lira 13 kuruşa inecek.
- - İndirim sonrası LPG fiyatları 10 lira 22 kuruşa inecek.
1 TEMMUZ 2022 AKARYAKIT FİYATLARI SON DURUM
- İSTANBUL, ANKARA LPG FİYATLARI
- İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.19 TL
- İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL
- Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.44 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATI
Ankara'da benzin litre fiyatı 27,35 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 26,70 TL
İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATI
- İzmir'de benzin litre fiyatı 27,37 TL
- İzmir'de motorin litre fiyatı 26,70 TL
İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATI
İstanbul'da benzin litre fiyatı 27,25 TL
İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,60 TL