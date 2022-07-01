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Araç sahiplerine iyi haber: Akaryakıt fiyatlarında indirim üstüne indirim

Benzin, motorin ve LPG fiyatlarını araştıran araç sahiplerine güzel haber geldi. Motorine iki günde gelen 3 lira 34 kuruşluk indirimin ardından bugün benzin ve LPG litre fiyatı için indirim yapılacağı öğrenildi. Benzine ve LPG'ye gelecek indirimlerle bayram öncesi fiyat tablosu daha da düşecek. Peki 1 Temmuz Cuma güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları ne oldu? Yarından itibaren geçerli olması beklenen benzin ve otogaz indirimi ve olası yeni pompa fiyatlar ne olacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Benzin ve LPGde indirim olacak mı: 1 Temmuz mazot, LPG ve benzin fiyatları
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Brent petrol seviyesinin doğrudan etkilediği akaryakıt fiyatları geriliyor. Akdeniz piyasasında işlenmiş ürün ve dolar TL kurunun seviyeleri üzerinden hesaplanan akaryakıt fiyatları son günlerde sık sık değişiklik görüyor. Brent petrol ve kurun eş zamanlı düşmesiyle bu kez indirimler sıklaştı.

Akaryakıt fiyatlarına üst üste gelen zamlar sonrası indirim haberi geldi. Dolar kurundaki düşüş motorin, benzin ve LPG litre fiyatına indirim olarak yansıdı. Motorin litre fiyatı dünkü 2 lira 50 kuruşluk indirimin ardından dün 84 kuruş düştü.

Bununla beraber benzin ve otogaz fiyatlarında yarından geçerli olmak üzere indirim yapılması bekleniyor.

Sektörden alınan bilgiye göre, yarından gününden geçerli olmak üzere otogaz grubunda 1,75 TL civarında fiyat indirimi bekleniyor.

Yine aynı gün geçerli olacak şekilde benzin grubunda ise 2,13 TL fiyat indirimi beklentisi bulunuyor. Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

  • İndirim sonrası benzin ve otogazın İstanbul'daki yeni pompa fiyatları şöyle:
  • - İndirim sonrası benzinin litre fiyatı 25 lira 13 kuruşa inecek.
  • - İndirim sonrası LPG fiyatları 10 lira 22 kuruşa inecek.

1 TEMMUZ 2022 AKARYAKIT FİYATLARI SON DURUM

  • İSTANBUL, ANKARA LPG FİYATLARI
  • İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.19 TL
  • İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL
  • Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.44 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

Ankara'da benzin litre fiyatı 27,35 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 26,70 TL

İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATI

  • İzmir'de benzin litre fiyatı 27,37 TL
  • İzmir'de motorin litre fiyatı 26,70 TL

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İstanbul'da benzin litre fiyatı 27,25 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,60 TL

Benzin ve otogaza indirim geliyor: İşte pompada beklenen yeni fiyatlar
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
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Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası motorin fiyatlarına geçtiğimiz günlerde peş peşe indirim geldi.
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29 Haziran gecesi 2,5 TL gelen indirim sonrası 30 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere de motorine 84 kuruşluk bir indirim daha geldi.
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İndirimin ardından İstanbul'da 29.99'dan satılan motorinin litresi 26,65 TL'ye düştü.
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Motorin fiyatlarına gelen çifte indirim sonrası gözlerin çevrildiği benzin ve otogaz için de indirim yolda.
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Beklenen indirimlerin yarından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.
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Benzin grubunda 2,13 TL, Otogaz grubunda 1,75 TL civarında fiyat indirimi öngörülüyor.
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İşte indirim sonrası benzin ve otogazın İstanbul'daki yeni pompa fiyatları..
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İndirim sonrası benzinin litre fiyatı 25 lira 13 kuruşa inecek.
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İndirim sonrası LP fiyatları 10 lira 22 kuruşa inecek.
Benzin ve otogaza indirim geliyor: İşte pompada beklenen yeni fiyatlar
Motorin fiyatlarına peş peşe gelen indirimlerin ardından bir fiyat indirimi de benzin ve otogaza geliyor. İşte yarından itibaren geçerli olması beklenen benzin ve otogaz indirimi ve olası yeni pompa fiyatları..


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