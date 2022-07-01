Araç sahiplerine iyi haber: Akaryakıt fiyatlarında indirim üstüne indirim Benzin, motorin ve LPG fiyatlarını araştıran araç sahiplerine güzel haber geldi. Motorine iki günde gelen 3 lira 34 kuruşluk indirimin ardından bugün benzin ve LPG litre fiyatı için indirim yapılacağı öğrenildi. Benzine ve LPG'ye gelecek indirimlerle bayram öncesi fiyat tablosu daha da düşecek. Peki 1 Temmuz Cuma güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları ne oldu? Yarından itibaren geçerli olması beklenen benzin ve otogaz indirimi ve olası yeni pompa fiyatlar ne olacak?

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