Benzine zam geliyor - İşte zamlı fiyat sonrası benzinin pompa fiyatı

Suudi Arabistan'ın petrol üretiminde günlük 500 bin varillik bir kısıtlamaya giderek günlük üretimini günlük 9.8 milyon varille sınırlayacağını açıklamasıyla petrol fiyatlarında yaşanan yüzde 1.0’in üzerindeki yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak.

YÜZDE 4.73 ARTTI

Türkiye’nin akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Akdeniz piyasası işlenmiş ürünlerinden benzinin fiyatı son zamdan bu yana yüzde 4.73 artmış durumda.

13 KURUŞ ZAM GELİYOR

yenisafak.com'un edindiği bilgiye göre petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından benzin fiyatlarına 13 kuruş zam geliyor.

MOTORİNDE 20 ŞUBAT'A KADAR ARTIŞ YOK

Zamlı fiyatların yarın gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Piyasa uzmanları motorin de ise 20 Şubat'a kadar herhangi bir artış öngörmüyor.

Benzine son olarak Şubat ayının ilk haftasında 6 kuruş zam yapılmış zam sonrası İstanbul'da benzinin pompa fiyatı 6.09 TL'ye ulaşmıştı.

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