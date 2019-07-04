Benzine 11 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre, 11 kuruşluk indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 7,16 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,05 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,08 liradan 6,97 liraya, İzmir'de 7,15 liradan 7,04 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

EPGİS tarafından açıklama şu şekilde: