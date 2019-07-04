Ekonomi Benzine 11 kuruş indirim
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzine 11 kuruş indirim

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin lifre fiyatında 11 kuruş indirim yapıldı. Yapılan indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre, 11 kuruşluk indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 7,16 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,05 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,08 liradan 6,97 liraya, İzmir'de 7,15 liradan 7,04 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

EPGİS tarafından açıklama şu şekilde:
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Bu geceden itibaren geçerli olacak indirim pompaya yansıyacak.
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