Ekonomi Benzine 7 kuruş zam yapıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzine 7 kuruş zam yapıldı

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 7 kuruş zam yapıldı.

Litresi İstanbul'da 5,01 liradan 5,08 liraya, İzmir'de 5,10 liradan 5,17 liraya yükselecek.

Haber Merkezi AA
Benzinin litresine gece yarısından itibaren 7 kuruş zam yapılacak.
Benzinin litresine gece yarısından itibaren 7 kuruş zam yapılacak.

Petrol fiyatlarında yaşanan rekor düşüşlerin ardından benzine iki hafta içerisinde 5 kez indirim gelmişti. Ancak yaşanan son gelişmelerin ardından, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 7 kuruş zam yapıldı.

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İstanbul'da litresi 5.71 lira

  • Ankara'da ortalama 5,10 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,17 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,01 liradan 5,08 liraya, İzmir'de 5,10 liradan 5,17 liraya yükselecek. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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