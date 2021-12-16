Ekonomi Benzine bu geceden itibaren zam geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzine bu geceden itibaren zam geliyor

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 56 kuruş zam yapıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Benzine bu geceden itibaren zam geliyor
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 56 kuruş zam yapıldı.

BENZİNE YENİ ZAM

EPGİS açıklamasında, "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 17/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 56 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

İşte EPGİS'in açıklaması:

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