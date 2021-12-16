Benzine bu geceden itibaren zam geliyor

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 56 kuruş zam yapıldı.

BENZİNE YENİ ZAM

EPGİS açıklamasında, "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 17/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 56 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

İşte EPGİS'in açıklaması:

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



17/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 56 KRŞ/LT



Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) December 16, 2021

ÖZGÜN Benzine ne kadar zam geldi? İstanbul, İzmir, Ankara'da benzin ne kadar oldu?