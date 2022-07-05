Benzine yapılması beklenen zam iptal edildi

Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklik sebebiyle benzin grubunda 96 kuruş fiyat artışı olacağı ve söz konusu artışın pompa satış fiyatlarına yansıyacağı açıklanmıştı.
Brent petrolün fiyatı gün içerisinde 107,50 dolar seviyelerine geriledi.
- Bu nedenle, 7 Temmuz çarşamba gününden itibaren pompaya yansıması beklenen 96 kuruşluk benzin grubu zammı iptal edildi.
Güncel fiyatlar
An itibarıyla geçerli olan akaryakıt fiyatları ise şu şekilde;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,69, benzinin litresi ortalama 25,20, LPG litre fiyatı ise 10,70 liradan satılıyor.