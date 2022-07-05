Ekonomi Benzine yapılması beklenen zam iptal edildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzine yapılması beklenen zam iptal edildi

Benzin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere beklenen 96 kuruşluk zam, brent petrolün yüzde beşi aşan kaybıyla iptal edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
​Benzine yapılması beklenen zam iptal edildi! Benzin kaç lira? Benzinin litresi ne kadar?
Arşiv

Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklik sebebiyle benzin grubunda 96 kuruş fiyat artışı olacağı ve söz konusu artışın pompa satış fiyatlarına yansıyacağı açıklanmıştı.

Brent petrolün fiyatı gün içerisinde 107,50 dolar seviyelerine geriledi.

  • Bu nedenle, 7 Temmuz çarşamba gününden itibaren pompaya yansıması beklenen 96 kuruşluk benzin grubu zammı iptal edildi.

Güncel fiyatlar

An itibarıyla geçerli olan akaryakıt fiyatları ise şu şekilde;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,69, benzinin litresi ortalama 25,20, LPG litre fiyatı ise 10,70 liradan satılıyor.

Petrolde heyecanlandıran tahmin: 70 dolara yakın düşüş bekleniyor
FOTOĞRAF 19
Title
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 113,01 dolardan işlem görüyor.
Title
Dün 114,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 113,5 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,43 azalışla 113,01 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 109,66 dolardan alıcı buldu.
Title
Fiyatların düşüşünde, başta ABD olmak üzere dünya genelinde güçlenmeye devam eden resesyon endişeleri ve enflasyona ilişkin belirsizlikler etkili oluyor.
Title
Ancak küresel arz daralması endişelerinin devam ettiği bir dönemde Norveç’in petrol ve doğal gaz sahalarındaki çalışanların grevi nedeniyle ülkede üretiminin tehlikeye girmesi fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.
Title
Norveç Petrol ve Gaz Birliğinden yapılan açıklamaya göre, ülkedeki enerji çalışanlarının büyük kısmını temsil eden sendikalar ücret konusunda anlaşmaya varılamadığı için greve gidiyor.
Title
Bugün üç açık deniz sahasında grev başlayacak ve çözüm bulunamaması durumunda bu geceden itibaren üç sahada daha çalışmalar durdurulacak.
Title
Norveçli enerji şirketi Equinor'dan yapılan açıklamada, bugün başlayacak grevin 27 bin 500'ü doğal gaz olmak üzere yaklaşık 89 bin varillik petrol eşdeğeri üretimi tehlikeye atabileceği açıklandı. Bu geceden itibaren kesinti beklenen üç sahanın toplam üretiminin ise günlük 333 bin varil petrol eşdeğeri olduğu belirtildi.<br><br>Şirket, 9 Temmuz'dan itibaren de 3 ayrı sahada daha grevin başlayabileceğini, buradan kaynaklanacak üretim kayıplarının ise henüz netleşmediğini duyurdu.
Title
Petrol fiyatlarında son gelişmeler bu yönde iken Francesco Martoccia ve Ed Morse öncülüğündeki Citi analistleri bugün paylaştıkları bir notta OPEC+ üreticilerinin müdahale etmediği bir resesyon senaryosunda petrolün varil fiyatının bu sene 65 dolara, 2023 sonunda da 45 dolara gerileyeceği tahmininde bulundu.
Title
Bu sene Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle petrol fiyatlarının yükselişi, Merkez Bankalarının faiz artışları ve artan resesyon riski nedeniyle bankalar tahminlerini revize ediyor.
Title
Citi ekonomistleri ABD'de resesyon beklemiyor. Analistler \"Tarih, ancak en kötü küresel resesyonlarda petrol talebinin olumsuz etkilendiğini gösteriyor. Ancak fiyatlar tüm resesyon dönemlerinde düşüyor\" ifadesini kullandı.
Title
Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçen hafta Başkan Joe Biden'in yorumlarına paralel olarak rekor yakıt fiyatlarını dengelemek isteyen Suudi Arabistan'ı petrol üretimini artırmaya çağırdı.
Title
Johnson Pazartesi günü Avam Kamarası'na verdiği demeçte, \"Suudilerin daha fazla petrol üretmeleri gerekiyor - hiç şüphe yok. Ne kadar daha fazlasını pompalayabileceği konusunda bazı sorular olabilir\" dedi.
Title
Geçen hafta Biden, OPEC+ ittifakına liderlik eden Suudi Arabistan'a bu ay geziye hazırlanırken Basra Körfezi'ndeki önemli üreticilerin üretimi artırmasını umduğunu söyledi.
Title
Ham petrol fiyatları, arzın pandemi sonrası talepteki toparlanmaya ayak uyduramaması, tüketicileri sıkıştırması ve küresel ekonomiyi resesyona sürükleme tehdidi nedeniyle varil başına 110 doların üzerinde seyrediyor.
Title
Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, küresel petrol piyasaları, Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'nın enerji ticaretine yaptırım uygulama planlarıyla da çalkalandı.
Title
Petrol fiyatlarının 45 dolar seviyesinde seyrettiği 2020 ağustos ayında benzinin litre fiyatı iç piyasada 6 lira civarındaydı.
Title
İran, Rusya'nın Çin pazarına daha fazla hakim olması nedeniyle zaten ucuz olan fiyatları daha da indirmek zorunda kalıyor.
Title
Traderlar, İran petrolünün Ural kargolarıyla aynı seviyeye getirmek için Brent vadeli işlemlerinin yaklaşık 10 doların altında fiyatlandırıldığını söyledi.
Title
Vanda Insights'a göre, \"İran ve Rus varilleri arasındaki tek rekabet, tamamen Pekin'in avantajına olacak şekilde Çin'de olabilir.\"
Petrolde heyecanlandıran tahmin: 70 dolara yakın düşüş bekleniyor
Başta akaryakıt fiyatları olmak üzere sanayiden enerjiye neredeyse tüm alanları yakından ilgilendiren petrol fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir tahmin geldi. Uzmanlar resesyon senaryosunda petrolün varil fiyatında kademeli olarak 70 dolara yakın bir düşüş bekliyor .İşte 2022 ve 2023 yıl sonu petrol tahminleri..

Kapatılan kuyularda petrol bulunması Güneydoğu'daki 5 ilde heyecana sebep oldu
FOTOĞRAF 10
Title
Türkiye'de son dönemlerde petrol, petrol gibi yakıt kaynaklarının bulunması için yürütülen yoğun çalışmalarda art arda gelen müjdeler ile Adıyaman, Batman ve Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa ve Mardin gibi petrol yataklarının bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yeni rezerv heyecanı yaşanıyor.<br><br>Şanlıurfa ve Diyarbakır'da son yıllarda yeni açılan petrol kuyuları ve Adana Ceyhan'daki üstü betonla kapatılan kuyudan petrol tespit etmesi üzerine umutlanan bölge halkı, tüm Anadolu'da yeniden araştırma çalışması yürütülerek bölgedeki petrol yataklarının tespit edilmesini istiyor.
Title
Şanlıurfa'da her gün 20-30 tanker taşınıyor<br><br>Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bölge halkı yaklaşık yarım asırdır yürütülen petrol arama ve kuyu açma çalışmalarında Fırat Havzası olarak da tabir edilen Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman üçgeninde bulunan yaklaşık 300 kuyudan petrol çıkarıldığını ileri sürerken günlük yaklaşık 20-30 tanker ham petrolün rafinerilerde işlenmek üzer Hatay'a taşındığını belirtiyor. Bölge genelinde 50-60 adet üstü beton ile kapatılan kuyu bulunduğunu da söyleyerek, bu kuyularında aktif hale geçirilmesini beklediklerini kaydetti.
Title
Gaziantep, Adıyaman hattında 4 kuyu<br><br>Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) şirketinin 1986 yılında Gaziantep ve Adıyaman'da yürüttüğü arama faaliyetlerinde çalıştığını belirten Gaziantepli Ahmet Ateşli, Gaziantep'in Araban ilçesi ile Adıyaman'ın Besni arasında bulunan 4 ayrı noktada petrol bulunduğunu ve yeterli seviyede olmadığı gerekçesiyle üzerinin beton ile kapatıldığını kaydetti.
Title
Adana'nın Ceyhan ilçesinde yıllar önce kapatılan kuyularda 1 milyar dolar değerinde petrol rezervi keşfedilmesi ile heyecanlandığını anlatan Ateşli, Gaziantep ve Adıyaman'da yürüttüğü petrol arama çalışmaları sırasında ciddi rezervler keşfedildiğini vurguladı.<br><br>TPAO'nun 1986 yılındaki çalışmalarında işçi olarak görev yaptığını paylaşan Ateşli, “Bizim petrol bulduğumuz yerlerin üzeri kapatıldı. Hiçbir çalışma yapılmadı. Biz oradaki rezervlerin çıkarılarak Türkiye'ye kazandırılmasını bekliyorduk. Araban'daki çalışmalarda yerden petrol çıktığını gözlerimle gördüm. Şarıl şarıl petrol aktı. Oranın üstü de kapatıldı. Kahta'nın karşısında bin 500 metre yükseklikte bir noktada daha bulduk. Hiçbir çalışma yürütülmedi. Hatta çalışmalardan sonra bize ikramiye verildi. Biz neden ikramiye verildiğini sorduğumuzda çalışmalarda petrol bulunmasından dolayı ikramiye verdiklerini söylediler\" ifadelerini kullandı.
Title
\"Bulunan rezervler betonla kapatıldı\"<br><br>Kendisinin katıldığı çalışmaların üzerinden 35 yıl geçmesine rağmen tek bir adımın atılmadığını sözlerine ekleyen Ateşli, “Bulduğumuz yerlerin hepsinin üstü kapatıldı. Buradan bütün yetkililere sesleniyorum. Hatta benim ilk SGK girişim TPAO üzerinden oldu. O dönem verdikleri SGK kayıt belgesini hala saklarım. Başımızdaki Türkiye düşmanı rezervleri kapattı. Her kapatılan yer için 'Burada bir şey yok' diyorlardı. Nasıl bir şey yok. Hepsinin üzeri betonla kapatıldı. Adana'da yaşanan durumun aynısı bu bölgeler içinde olabilir. Zaten arama yaptığımız bölgelerin kayıtları hala duruyordur. TPAO tekrardan bu noktalara bakmalı\" dedi.
Title
''Ceyhan ile heyecanlandık'<br><br>Araban'da 1990'lı yıllarda petrol arandığını ve aramalarına çalışmalarına şahit olduğunu söyleyen Erol Sülüker, ''Adana Ceyhan'da bulunan petrol ile heyecanlandık, gururlandık. Burada yeniden araştırma yapılıp, bu kuyuların aktif hale geçirilmesini arzu ediyoruz'' diye konuştu.
Title
Yarım asır önce bin 200 rakımda arama<br><br>Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Malatya'nın Akçadağ ilçesinde petrol ve doğal gaz heyecanı yaşanıyor. Bölge halkı 50 yıl önce bin 200 metre rakımda petrol araması yapıldığını ve açılan yaklaşık15-30 arası kuyunun üzerinin beton ile kapatıldığını iddia etti. Aramalarda doğal gaz da bulunduğunu kaydeden bölge halkı, Akçadağ ilçesine bağlı Ilıcak Mahallesi Sivri mevkiinde 1969 ila 1970 yıllarında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Orta Anadolu 4. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen aramalar sonrasın kapatılan kuyularda yeniden çalışma yapılmasını istiyor. Mahalleli yarım asır önceki çalışmalarda arama yapılan bölgelerde ve çevresinde yeni rezervlerin bulunacağına inandıklarını kaydetti.
Title
\"Bölgenin toprak yapısı farklı\"<br><br>Yıllar sonra bölgeyi ziyaret eden 2001- 2007 yılları arasında Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevinde bulunan daha sonra ise emekli olan 69 yaşındaki Ilıcak Mahallesi sakinlerinden Abuzer Aslan öğrencilik yıllarında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Orta Anadolu 4. Bölge Müdürlüğü tarafından bölgede petrol araması yapıldığını belirterek ,\"55 yıl sonra buraya geldim yeni bir çalışmanın yapılması ülkemize bu sıkıntılı dönemde bir kaynak olacaktır\" ifadelerini kullandı.
Title
\"Kuyudan çıkan su aktığı güzergahta siyah leke bırakıyordu\"<br><br>Öğrencilik yıllarında bölgede bir süre işçi olarak çalıştığını kaydeden Aslan,\"1967 yılında lise birinci sınıfta öğrenci idim. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Orta Anadolu 4. Bölge Müdürlüğü Sivri denilen bölgede petrol arama çalışması yaptı. Bu arada 50 gün çalıştım. Bir iki yıl çalışma yapıldıktan sonra su çıktığını ve petrol bulamadıklarını söyleyerek kuyuları kapattılar. Burada çıkan suda petrol katkısının olduğunu güzergahında siyah bir leke bıraktığını kendi gözlerimle gördüm'' şeklinde konuştu.
Title
\"Azda olsa doğal gaz bulundu\"<br><br>Emekli eğitimci ve idareci bölgede arazisi bulunan Ilıcak Mahallesi sakinlerinden 70 yaşındaki Necati Aladağ ise bölgede yapılan çalışmalarda az da olsa doğal gaz bulunduğunu iddia ederek, \"1970 yıllarında, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Orta Anadolu 4. Bölge Müdürlüğü Sivri denilen bölgede sondaj çalışmalarına başlandı. Bir süre yapılan araştırmalarda petrol bulunmadığı söz konusu edilerek çalışmalara son verildi. Yapılan sondaj çalışmalarında çok az da olsa bir doğalgaz rezervine rastlandığı ve büyük bir suyun çıktığı akan suyun siyah bir renk aldığını duyanlardanız\" şeklinde konuştu.
Kapatılan kuyularda petrol bulunması Güneydoğu'daki 5 ilde heyecana sebep oldu
Türkiye'nin petrol yatakları konusunda oldukça zengin olan Güneydoğu Anadolu'da son dönemlerde gündeme gelen ve yaklaşık 50 yıl önce beton ile kapatılan sahalarda petrol umudu yeşerdi. Diyarbakır'da bulunan ve Adana Seyhan'da beton ile kapatılan kuyulardan çıkan petrol üzerine, bölgedeki 5 ilde halk 100'e yakın sahada yeniden araştırma yapılmasını istiyor.
Üzerine kovan koydular

Üzerine kovan koydular

​Tarihi su kemerindeki tahribat için inceleme başlatıldı.
Turnikenin başındaydılar

'Turnike'nin başındaydılar

​Adnan Oktar suç örgütünde firari kardeşler yakalandı.
İtalya Başbakanı Ankarada

İtalya Başbakanı Ankara'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB üyeliğimize destek verilmeli.

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Türkiye'nin iftihar meselesi.

​Norveç'te İslam karşıtları provokatif eylem sonrası kaza geçirdi.

Vatandaşlar yeniden çalışma yapılmasını istiyor.

Kadir Şeker davasında karar: Hapis cezası 10 yıl 10 aya düşürüldü.​

​Delik uçakla 14 saat yolculuk...

Ağaçtan ağaca gezerken fark edildi: ​Mahalleli seferber oldu.

​İl il açıklandı: Bu iki güne dikkat!

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.