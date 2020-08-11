​Benzine zam geliyor: İşte zam sonrası benzinin litre fiyatı Benzine bu gece zam geliyor Döviz kurlarındaki hareketliliğin iç piyasadaki akaryakıt ürünlerine yansıması bu gece gerçekleşiyor. Benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 23 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Zamlı fiyat sonrası benzinin litresi İstanbul'da ortalama 6,39 liradan 6,62 liraya çıkacak. Motorinde ise ufukta her hangi bir fiyat artışı görünmüyor.

Haber Merkezi 11 Ağustos 2020, 10:09 Son Güncelleme: 11 Ağustos 2020, 10:22 Yeni Şafak