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Ekonomi Benzine bu gece zam geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Benzine zam geliyor: İşte zam sonrası benzinin litre fiyatı

Benzine bu gece zam geliyor

Döviz kurlarındaki hareketliliğin iç piyasadaki akaryakıt ürünlerine yansıması bu gece gerçekleşiyor. Benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 23 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Zamlı fiyat sonrası benzinin litresi İstanbul'da ortalama 6,39 liradan 6,62 liraya çıkacak. Motorinde ise ufukta her hangi bir fiyat artışı görünmüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
foto/arşiv
foto/arşiv

İç piyasada satışa sunulan akaryakıt ürünlerinden benzin için fiyat artışı gündeme geldi.

Döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası benzinin ton fiyatında yaşanan artışlar nedeniyle benzinin litre fiyatına bu gece yarısı zam yapılması bekleniyor.

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BENZİNİN LİTRE FİYATINA 23 KURUŞ ZAM

Konuyla ilgili yenisafak.com'a bilgi veren piyasa uzmanları fiyat artışının benzinin litre fiyatında 23 kuruş olarak gerçekleşmesi beklerken, yeni fiyatların ise pompaya bu gece yansıtılacağını tahmin ediyor.

3 İLDE ZAM SONRASI BENZİNİN LİTRE FİYATLARI

Zamlı fiyatların uygulanmasıyla birlikte İstanbul'da litre fiyatı ortalama 6,39 liradan satılan benzin, 6,62 liraya çıkacak. Ankara ve İzmir'de ise bu oran ortalamada 6,47 liradan 6,67 seviyesine çıkacak.

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