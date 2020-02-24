Ekonomi Benzinin litre fiyatına 16 kuruş zam yapıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzinin litre fiyatına 16 kuruş zam yapıldı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) edinilen bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş zam yapıldı. Benzinin litresi İstanbul'da 6,73 liradan 6,89 liraya, Ankara'da 6,82 liradan 6,98 liraya, İzmir'de ise 6,83 liradan 6,99 liraya yükselecek.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) edinilen bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,82 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,98 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,73 liradan 6,89 liraya, İzmir'de 6,83 liradan 6,99 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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