Ekonomi Bakan Albayrak Enflasyondaki kararlı duruş yüzde 8,5 hedefini yakalayacağımızı ortaya koyuyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Berat Albayrak: Enflasyondaki kararlı duruş yüzde 8,5 hedefini yakalayacağımızı ortaya koyuyor

Bakan Albayrak: Enflasyondaki kararlı duruş yüzde 8,5 hedefini yakalayacağımızı ortaya koyuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyondaki kararlı duruş, hedeflediğimiz yüzde 8,5'lik bu yıl hedefini de Allah'ın izniyle çok rahat bir şekilde yakalayacağımızı ortaya koyuyor, bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Haber Merkezi AA
Berat Albayrak
Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyondaki kararlı duruş, hedeflediğimiz yüzde 8,5'lik bu yıl hedefini de Allah'ın izniyle çok rahat bir şekilde yakalayacağımızı ortaya koyuyor, bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Albayrak, "Güçlü şekilde ayakları yere sağlam basan bir ülke noktasındayız. Bu daha başlangıç, daha da iyi olacak" ifadelerini kullandı.

"Yeni bir finansman programı hazırladık"

"Ülkemiz ekonomisi için istihdam, katma değer ve ihracata bağlı olarak tekstil ve hazır giyim sektörünün desteklenmesi amacıyla yeni bir finansman programı hazırladık" diyen Albayrak, "Sektör değer zinciri içerisinde yer alan, ham madde üretiminden perakende ticarete kadar tüm tekstil ve hazır giyim faaliyetlerini kapsayan genel bir paket hazırladık. İşletme ve yatırım kredisi olarak ikiye ayırdık" şeklinde konuştu.

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