|
Ekonomi

Beş aylık enflasyon oranları belli oldu: Emekli ve memurların maaş artışı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon oranını yüzde 3,37 olarak açıkladı. Böylece memur ve emeklilerin maaşlarının baz alındığı ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarının toplam enflasyon oranı 22,72 olarak gerçekleşti.

11:08 - 3/06/2024 Pazartesi
IHA
TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, 5 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 22,72 olarak kayıtlara geçti.
TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, 5 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 22,72 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK, emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok konuda belirleyici olan mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı mayıs ayında aylık bazda yüzde 3,37, yıllık bazda ise yüzde 75,45 olarak gerçekleşti. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, 5 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 22,72 olarak kayıtlara geçti.

Her yıl ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez zam alan memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de 5 aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte maaş zam oranları belli olmaya başladı. Beş aylık enflasyon oranlarına bakıldığında SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için yüzde 3,16 nisan ayı için yüzde 3,18 ve mayıs ayı içinse yüzde 3,37 olmak üzere 5 aylık dönemde yüzde 22,72'lik enflasyon farkını şimdiden almış oldu.

Ocak ayında yüzde 15 oranında toplu sözleşme zammı yapılan memur ve memur emeklilerine ise temmuz ayında da yüzde 10 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Ocak ayındaki toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkı da temmuz ayında maaşlara yansıtılacak. Beş aylık dönemdeki enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme zammıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin aylıklarında yüzde 17,32 oranında artış yapılması kesinleşmiş oldu. Net rakamlar ise haziran aylarına ilişkin enflasyon verilerinin de belli olmasıyla netleşecek.

#TÜİK
#Memur
#Emekli
41 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kurban Bayramı arefe günü ne zaman, hangi tarihte? 2024 Kurban Bayramı arefe günü tarihi