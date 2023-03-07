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Ekonomi

Beş milyar dolarlık imza: Ankara ile Riyad arasında anlaşma

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile 5 milyar dolarlık mevduat anlaşması yaptı. Fon tarafından yapılan açıklamada yakın iş birliği ve tarihi bağlara vurgu yapılırken, “Suudi Arabistan’ın bu anlaşmayla Türk halkına verdiği güçlü desteği ve Türk ekonomisinin geleceğine duyduğu güveni ifade etmektedir" denildi.

04:00 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Suudi Arabistan Kalkınma Fonu, Türkiye'ye 5 milyar dolar mevduat getirdi.

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu, Türkiye'ye 5 milyar dolar mevduat getirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Khateeb arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandı. Kalkınma Fonu tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın yalnızca Suudi Arabistan Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti ve halkları arasındaki yakın iş birliği ve tarihi bağların kanıtı değil, aynı zamanda Suudi Arabistan Krallığı'nın Türkiye'nin güçlenme çabalarını destekleme taahhüdünün bir göstergesi olduğu belirtildi. Bu mevduat sayesinde çeşitli sektörlerdeki ekonomik sorunların çözümüne katkı sunulmasının hedeflendiği ifade edilerek, "Suudi Arabistan Krallığı bu anlaşmayla Türk halkına verdiği güçlü desteği ve Türk ekonomisinin geleceğine duyduğu güveni ifade etmektedir" denildi.

TÜRK EKONOMİSİNE GÜVENİN GÖSTERGESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de sosyal medya hesabından Suudi Arabistan ile yapılan anlaşmayı değerlendirdi. Bakan Nebati, "Son dönemde artan ekonomik ve finansal iş birliğimiz kapsamında Suudi Arabistan Kalkınma Fonu tarafından TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması kararı Suudi Arabistan yönetiminin Türk ekonomisine olan güveninin ve ortak çabalarımızın olumlu bir neticesi olmuştur. Bölge ve Suudi Arabistan ile ekonomik ilişkilerimizi artırarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı, 22 Kasım’da Merkez Bankası’na 5 milyar dolar yatırmak için görüşmelerde sona yaklaştıklarını açıklamıştı. Aynı gün, Hazine ve Maliye Bakanlığı da Suudi Arabistan'ın Merkez Bankası bünyesinde 5 milyar dolarlık mevduat hesabı açması konusunda yürütülen görüşmelerde nihai aşamaya gelindiğini duyurmuştu.


#TCMB
#Ekonomi
#Suudi Arabistan
#Mevduat
#Nureddin Nebati
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Beş milyar dolarlık imza: Ankara ile Riyad arasında anlaşma
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