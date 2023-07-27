Beyaz eşyacıyı iç pazar ayakta tuttu

Evlenme, boşanma, okul hayatı, eşya yenileme sürecinde her evin demirbaşı olan beyaz eşya sektöründe Türkiye; büyük bir üretici, aynı zamanda ihracatçı. Sektör, 33 milyon adetlik üretimi ve 26 milyon adetlik ihracat performansıyla büyük bir ekosistem oluşturarak ülke ekonomisinin büyümesinde itici güç konumunda. 60 bin doğrudan, 600 bin dolaylı istihdam sağlayan sektör, ihracattaki düşüşü iç satışlarla dengelemeye çalışıyor.

İÇ SATIŞLAR YÜZDE 18 ARTTI

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), sektörün 2023’ün ilk 6 ayında aldığı sonuçları değerlendirdi. İthalatçı ve üretici firmalardan oluşan yerli ve uluslararası üye şirketleriyle (Arçelik, BSH, Dyson, Electrolux, Haier Europe, Miele, SEB, Silverline ve Vestel) Türkiye’de beyaz eşya ve küçük ev aletleri sektörünün yüzde 90’ını temsil eden TÜRKBESD’in paylaştığı bilgilere göre; 2023’ün ilk yarısında 6 ana üründe yurt içi satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 arttı. TÜRKBESD’e üye firmaların ihracatları ise bu dönemde yüzde 13 oranında düşüş gösterdi.

HEM KÜRESEL DARALMA HEM DE DEPREM ETKİLEDİ

TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, dış piyasalardaki daralmanın ihracat üzerindeki olumsuz etkilerinin sürdüğünü belirtirken, bu düşüşü haziran sonuna kadar iç satışların büyük oranda dengelediğini anlattı. İç piyasadaki bu olumlu seyrin devamının sektör açısından önemli olduğunu vurgulayan Sığın, “Yılın ilk 6 ayı hem küresel ölçekte zorlu ekonomik etkilerinin yanı sıra hem de deprem felaketiyle sarsıldığımız bir dönem oldu. Üretim seviyemizi yüzde 2’lik bir daralmayla geçtiğimiz yıl ile hemen hemen aynı seviyelerde tutmayı başardık” dedi.

Gökhan Sığın

YASSI ÇELİKTE GÜMRÜK VERGİSİ KALDIRILSIN

Gökhan Sığın, yılın ilk 6 ayında TÜRKBESD üyesi firmalarının ihracat ve yurt içi satışlardan oluşan toplam satışlarının yüzde 6 oranında gerilediğine dikkat çekerek, şunları söyledi: “İç piyasada oluşan dinamizmi riske atabilecek; kredi kartı taksit sayılarının azaltılması, kredi faiz ve komisyonlarının artırılması veya vergi düzenlemelerinin gündeme alınması gibi gelişmelerin, üretim ve istihdam yapımızı zorlamasından endişe ediyoruz.” Sektörün diğer üyeleri ise yassı çelikte Gümrük Vergisi’nin kaldırılması ve AB ile tam uyumlu veri koruması altyapısının oluşturulmasını talep etti.







