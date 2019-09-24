Ekonomi Beyaz Holding İSMEK iddialarına ilişkin açıklama yayınladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Beyaz Holding İSMEK iddialarına ilişkin açıklama yayınladı

Beyaz Holding, bazı basın yayın organlarında yer alan ‘İSMEK İhaleleri’ haberleriyle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamda iddiaların doğruluk payı olmadığı açıklandı ve bir kursiyerin bir aylık eğitim karşılığının 60,38 TL olduğu vurgulandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İSMEK (Fotoğraf: Arşiv)
İSMEK (Fotoğraf: Arşiv)

Bazı basın yayın organlarında yer alan ‘İSMEK İhaleleri’ haberleriyle ilgili Beyaz Holding açıklama yayınladı.

Beyaz Holding’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında yer alan ‘İSMEK İhaleleri’ haberleriyle ilgili kamuoyuna açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur.

İSMEK, İBB tarafından özellikle kadınların ve diğer toplum kesimlerinin eğitimi için oluşturulmuş, dünyanın en büyük yaygın eğitim kurumlarından biridir.

İBB bu hizmetleri gerçekleştirebilmek amacıyla 2011-2019 yılları arasında tüm kamuoyuna açık, yeterliliği olan her firmanın katılabildiği ihaleler yapmıştır. Son derece şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen bu ihalelere, en iyi şartlarda teklif veren grubumuza ait firmalara, ihaleyi vermiş ve işin sıkı takipçisi olmuştur.

Firmalarımız alanında Türkiye’nin en güçlü firmalarıdır.

2 milyon kişiye eğitim verildi

İSMEK eğitimi

Bu yıllar arasında 1887 kurs merkezinde, binlerce derslikte, yaklaşık 2 milyon 115 bin kişiye meslek edindirme ve hobi kursları verilmiştir.

Çok farklı branşlarda kurs gören İSMEK öğrencileri burada aldıkları eğitimle iş hayatına atılmış, bireysel üretimleriyle de aile bütçelerine katkı sağlamışlardır. Bu faydanın oluşmasında İBB’nin ilgili yönetici ve çalışanlarıyla birlikte şirketimizin gayreti ve özverisi yadsınamaz bir gerçektir.

Hal böyle iken son günlerde bazı kesimler, özellikle ihale rakamlarıyla oynayarak kamuoyunu yanıltmak istemektedirler. Tüm ihale süreçlerindeki toplam hakkediş tutarı 926 milyon 559 bin 106 TL’dir. Bu rakamın 847 milyon 85 bin 948 Türk Lirası personel gideri olarak ödenmiştir. İşletme gideri olarak da 79 milyon 473 bin 157 TL harcanmıştır. Toplam 2 milyon 114 bin 735 kişi kurslara katılmış ve başarı ile bitirerek sertifikalarını almışlardır.

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Bir kursiyerin eğitim karşılığı 60,38 TL

İBB’nin 8 yıllık bu süreçte şirketlerimize ödediği rakam, aylık kişi başına ortalama 60,38 TL’dir (altmış TL, otuz sekiz kuruş). Bir diğer ifadeyle şirketlerimiz 60,38 TL karşılığında bir kursiyere, bir ay eğitim vermiştir.

Bu bilgiler, istenildiğinde İBB tarafından da teyit edilecektir.

1 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe giren 696 sayılı KHK ile taşeron işçilere kadro hakkı verilmesi sonrasında çalışanların % 55'ini oluşturan tam zamanlı çalışan personelimiz idarece kadroya alınmış, KHK şartlarına uymayan yarı zamanlı çalışan personelle ihale süreci İBB tarafından devam ettirilmiştir.

30 Haziran 2019 tarihi itibariyle İBB ile çalışmamız ve iş birliğimiz sona ermiştir. Bundan sonrası için de şirketlerimizin hiçbir talebi ve beklentisi yoktur. Bu durum belediye ilgililerine de bildirilmiştir.

Bugüne kadar yapılan özverili bu çalışmanın takdir edilmesini beklerken, haksız iftira ve isnatlarla kurumlarımızı yıpratmaya çalışanlara karşı hukuk nezdinde girişimde bulunulacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur

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