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Ekonomi Beykent Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak
BASIN İLAN

Beykent Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Beykent Üniversitesi, 3 öğretim görevlisi alacağını duyurdu. Üniversite, son başvurunun 1 Mayıs'ta yapılacağını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beykent Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak
Beykent Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 3 Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

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