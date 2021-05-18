Ekonomi Beykent Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alıyor
BASIN İLAN

Beykent Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alıyor

Beykent Üniversitesi, 8 Öğretim Üyesi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 18 Mayıs'ta resmi gazetede yayımlandığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beykent Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alıyor
Beykent Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Meslek Yüksekokulu ve Tıp Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 8 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

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