Ekonomi Beykent Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı
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Beykent Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı

Beykent Üniversitesi, öğretim görevlisi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 13 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beykent Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı
Beykent Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 8 Öğretim Görevlisi alınacak.

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