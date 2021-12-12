Ekonomi Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak
BASIN İLAN

Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 12 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanacağını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Beykent Üniversitesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik- Mimarlık Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 27 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlı olacaktır.

Son başvuru tarihi Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün.

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