Beykoz Belediyesi 55 zabıta memuru alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.
Başvuru belgelerini 20.05.2021-28.05.2021 tarihleri arasında saat 16:00’ya kadar (mesai günlerinde saat 10:00-16:00 saatleri arasında) Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No: 43 Beykoz/İSTANBUL adresindeki Beykoz Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.