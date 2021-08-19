Ekonomi Beykoz Üniversitesi 40 akademik personel alacak
BASIN İLAN

Beykoz Üniversitesi 40 akademik personel alacak

Beykoz Üniversitesine öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beykoz Üniversitesi 40 akademik personel alacak
Beykoz Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İlan metninde belirtilen şartları taşıyan adayların başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen veya posta yolu ile yapmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları www.beykoz.edu.tr adresinde yayınlanacak.

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