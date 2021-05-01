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Ekonomi Beylikdüzü Belediyesinden semt pazarı tahsis ilanı
BASIN İLAN

Beylikdüzü Belediye'sinden semt pazarı tahsis ilanı

Beylikdüzü İlçesi, Erdemli ile Kışla Caddeleri arasında kalan, 5 yıl üst kullanım hakkı Tisad Ticaret İnşaat Sanayi Ticaret ve Danışmanlık Anonim Şirketine ait olan Belediye mülkiyetindeki Cumhuriyet Mahallesi 128 Ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapılacak park ve rekreasyon alanında kurulacak olan semt pazarında, 228 üretici olmak üzere toplam 1141 adet tezgah (tahta), Cumartesi pazarı için de 148 üretici olmak üzere toplam 741 adet tezgah (tahta) tahsisi yapılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beylikdüzü Belediyesinden semt pazarı tahsis ilanı
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 28351 sayılı Resmi Gazetede (Değişik:RG-13/07/2013-28706) yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; Salı Pazarı için 228 üretici olmak üzere toplam 1141 adet tezgah (tahta), Cumartesi pazarı için de 148 üretici olmak üzere toplam 741 adet tezgah (tahta) tahsisi yapılacaktır.

Tahsise ilişkin iş ve işlemler Beylikdüzü Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce yürütülecek, müracaatlar ilan tarihi ile birlikte başlayıp 01/07/2021 tarihinde mesai saatinin bitimiyle sona erecektir.

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