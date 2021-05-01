Beylikdüzü Belediye'sinden semt pazarı tahsis ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 28351 sayılı Resmi Gazetede (Değişik:RG-13/07/2013-28706) yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; Salı Pazarı için 228 üretici olmak üzere toplam 1141 adet tezgah (tahta), Cumartesi pazarı için de 148 üretici olmak üzere toplam 741 adet tezgah (tahta) tahsisi yapılacaktır.

Tahsise ilişkin iş ve işlemler Beylikdüzü Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce yürütülecek, müracaatlar ilan tarihi ile birlikte başlayıp 01/07/2021 tarihinde mesai saatinin bitimiyle sona erecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız