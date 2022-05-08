Ekonomi Beyoğlunda 5 katlı bina ihaleyle satılacak
BASIN İLAN

Beyoğlu'nda 5 katlı bina ihaleyle satılacak

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, inşaat halinde bulunan 5 katlı binanın 766/841 hissesi açık artırma ile satılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beyoğlunda 5 katlı bina ihaleyle satılacak
Beyoğlu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; satışa konu gayrimenkul, Beyoğlu ilçesi, Asmalımescid mahallesi, Minare mevkiinde bulunmakta olup 419,05 m² alan üzerindedir. Mevcut durumda binada 2008 m² inşaat alanı bulunmaktadır. İmar planında turizm + hizmet + ticaret (THT) alanı içerisinde kalmaktadır.

Muhammen bedeli 43.457.065 Türk Lirası olan taşınmazın ilk satış ihalesi, 24 Haziran 2022 tarihinde İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonunda gerçekleştirilecek.

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