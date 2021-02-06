Ekonomi Bilboard reklam panoları kiraya verilecek
BASIN İLAN

Bilboard reklam panoları kiraya verilecek

Rize Belediyesi, bilboard reklam panoları kiraya verileceğini duyurdu. İhale, 18 Şubat'ta başlayıp açık artırma usulü yapılacağı açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Rize Belediyesi Mülkiyetindeki/ hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere Rize Belediyesine ait reklam ünitelerinden 50 adet ışıklı billboard, 50 adet ışıksız billboard, 10 adet mega light, 3’ü hareketli 38’i sabit 41 adet raket ve 100 adet otobüs bekleme durağı reklam ünitelerine ilave olarak şartname dahilinde 10 adet otobüs bekleme durağı ve 1 adet çift yönlü ayaklı Led ekran yapımı şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık artırma ihale usulü ile 65.500,00 TL+KDV aylık muhammen kira bedeli ile 3 yıllığına kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ihaleye katılacak olanlardan istenilen belgeler ve ihale yeri ile tarihi gibi ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

Abone Ol Google News
Kadıköyde gol sesi

Kadıköy'de gol sesi

​Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya geliyor.
Hani seyirci yoktu?

Hani seyirci yoktu?

​Fatih Terim, Ülker Stadyumu'nda küfürlerle karşılandığını söyledi.
Müslümanlara saldırılargörmezden geliniyor

Müslümanlara saldırılar
görmezden geliniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dolmabahçe'de önemli açıklamalar.
Vaka sayıları düşmüyor

Vaka sayıları düşmüyor

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
Bu ülkede<br>büyük ayıp

Bu ülkede
büyük ayıp

​Marius Sumudica'dan ses getirecek iddia.
'En az 3 hafta yok'

'En az 3 hafta yok'

Gustavo'nun sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu.
Doğuş İnşaat yapacak

Doğuş İnşaat yapacak

​Ukrayna'da yeni Kremençuk Köprü projesi.
Adana yazı yaşıyor

Adana yazı yaşıyor

​Termometreler 32 dereceyi gösterdi.
Bu çiçeği koparan yandı

Bu çiçeği koparan yandı

​Cezası 80 bin 465 lira.

​Malatya ve Sivas'ı bağlayan stratejik konumdaki Tohma Köprüsü açılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.