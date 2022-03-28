Ekonomi Bilecikte Hazine taşınmazları satışa çıktı
BASIN İLAN

Bilecik'te Hazine taşınmazları satışa çıktı

Bilecik Milli Emlak Müdürlüğü, 26 adet kamu lojmanı ile 16 adet arsa ve tarlayı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile satacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bilecikte Hazine taşınmazları satışa çıktı
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihaleler 29 ve 30 Mart 2022 tarihlerinde Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü toplantı salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacak. İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içinde Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü'nde bedelsiz olarak görülebilir.

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