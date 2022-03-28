Bilecik'te Hazine taşınmazları satışa çıktı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihaleler 29 ve 30 Mart 2022 tarihlerinde Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü toplantı salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacak. İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içinde Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü'nde bedelsiz olarak görülebilir.
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