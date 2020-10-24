Bilim ödülü genç hücre çalışmasına

Sabri Ülker Vakfı’nın 10’ncu yılı online olarak düzenlenen Sabri Ülker Bilim Ödülü töreninde kutlanırken, Sabri Ülker Bilim Ödülü’ne bu yıl, Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Moleküler ve Hücre Biyolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elçin Ünal layık görüldü. Törene ABD’den canlı bağlantıyla katılan Ünal, “Sabri Ülker Bilim Ödülü’ne layık görülmekten büyük onur duydum. Ödül, bilimsel çalışmalarımda yalnız olmadığımı hatırlatması açısından benim için çok değerli. Herkese şükranlarımı sunuyorum. Umuyorum ki ben de çalışmalarımla diğer araştırmalara katkıda bulunabilirim” dedi. Ünal ve ekibinin amacı, hücresel yaşlanmayı anlayıp geriye çevirmeyi başarmak.

KANSER YA DA ALZHEİMERI AZALTABİLİR

Berkeley’de Moleküler ve Hücre Biyolojisi Bölümü’ne 2014 yılında katılan Ünal, çalışmalarını burada kendi adıyla kurduğu laboratuvarda devam ettiriyor. Beslenme stili, egzersiz, uyku düzeni, sigara, alkol kullanımı ve stres gibi etkenlerin hem hücre hem organizma yaşlanmasını etkilediğini belirten Ünal, “Yaşlanma sonucunda hücrelerde protein kalite kontrolü ve organel fonksiyonlarında düşüş gözlenir. Vücudumuzdaki üreme hücreleri bu hasarları doğal olarak etkisiz hale getirebiliyor. Eğer üreme hücrelerinin bunu nasıl başardığını anlayabilirsek, diğer hücrelere de bu mekanizmaları uygulayabiliriz. Yaşlanma, kanser ya da alzheimer gibi çok değişik tipteki hastalıkların birinci risk faktörü. Eğer yaşlılık sonucunda ortaya çıkan hasarları hücre seviyesinde tedavi edebilirsek, değişik tipteki hastalıkların ortaya çıkma şansını da azaltabiliriz” diye konuştu.

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SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Sabri Ülker Vakfı Başkanı Talat İçöz, 10 yıldır sağlıklı yaşam alanında bilgiyi toplumun her kesimine ulaştırma hedefiyle çalıştığını belirterek, sağlıklı bireylerden oluşan sağlıklı nesillerin, en önemli yatırım olduğunu ifade etti. İçöz, şunları söyledi: “Yemekte Denge Eğitim Projesi ile 6 milyonun üzerinde öğrenciye, öğretmene ve ebeveyne bu bilinci aktarmayı başardık. Harvard Üniversitesi’ndeki Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi, diğer iş birliklerimizin başında geliyor. Merkezimizde genetik ve metabolik hastalıkların oluşmasını önlemek için Türkiye ve dünyadan bilim insanları pek çok araştırma yapıyor.”

Murat Ülker

Bilim insanlarımızla iftihar ediyoruz

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker ise Türk bilim insanını ve genç Türk bilim öğrencilerini uluslararası alanda desteklemekle iftihar ettiklerini belirtti. 10’uncu yılı kutlanan Sabri Ülker Vakfı’nın Türk bilim dünyasına faydalı olması gayesiyle kurulduğunu ifade eden Ülker, “Sabri Bey, beslenme ve sağlık konularına çok önem verirdi. İnsanlığa faydalı işler yapmaya kendine şiar edinmiş biriydi. Kendisi türlü imkânsızlığa rağmen gıda kalitesi ve Ar-Ge için gereken tüm yatırımı yaparak ve uluslararası uzmanlarla birlikte çalışarak Türkiye’de bu alanlarda öncü bir isim oldu. Şimdi onun bu misyonunu Sabri Ülker Vakfı sürdürüyor” dedi.

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Desteğimiz sürecek

“Tüm bu bilimsel araştırmaların toplum sağlığı, çocuklarımız ve sonraki kuşakların sağlığı için üzerimize düşen bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz” diyen Murat Ülker, bu sebeple çalışmaları hep desteklediklerini ve gelecekte de desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Sabri Ülker Bilim Ödülü’nün genç bilim insanlarının yolunu aydınlatmayı sürdüreceğinin altını çizen Ülker, “Vakfımızın 10 yıla ulaşmasından çok mutluyuz” ifadesini kullandı.