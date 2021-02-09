Ekonomi Bingöl Üniversitesi sürekli 9 işçi alımı yapacak
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Bingöl Üniversitesi sürekli 9 işçi alımı yapacak

Bingöl Üniversitesi'nden yapılan açıklamada sürekli 9 işçi alımı yapacağı bildirildi. Açıklamada, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde belirsiz süreli hizmet akdi ile "Sürekli İşçi" alımı yapılacağı duyuruldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bingöl Üniversitesi.
Bingöl Üniversitesi.

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı tüm iş yerlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde belirsiz süreli hizmet akdi ile "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, başvuru süresi, başvuru yeri ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz
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