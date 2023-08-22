Biotrend’in ilk yarı rakamları istikrarlı büyümeye işaret ediyor

Biotrend, 2023 yılının ilk yarısının başarılı sonuçlarını açıkladı. %25 net kâr marjına ulaşan şirket, geçen yılın aynı dönemine göre %40 oranında bir satış büyümesine ulaştı.





Biotrend, 2023 yılının ilk yarısında istikrarlı büyümesini sürdürdü. Yenilenebilir enerji sektörünün önemli şirketlerinden biri olan Biotrend, 2022 yılında ilk kez karbon ticaretine başladı.





Şirket, yılın ilk yarısında satışlarının %5’i oranına denk gelen 39 milyon TL karbon geliri elde ettiğini açıkladı. Başarısı FAVÖK rakamlarına da yansıyan şirketin açıkladığı tablolar, 2023 yılının ilk yarısında; Biotrend’in 185 milyon TL FAVÖK tutarına ulaşarak %25 FAVÖK marjı elde ettiğine işaret ediyor.





Şirket aynı zamanda net kârını geçen yılın aynı dönemine göre 7,4 kat artırarak 181 milyon TL net kâr elde etti.





Biotrend CEO’su Özgür Umut Eroğlu: “2023 yılının memnuniyet verici ilk yarı rakamları istikrarlı büyümeye işaret ediyor.





Biotrend CEO’su Özgür Umut Eroğlu “2023 yılının ilk yarısında 733 milyon TL hasılat rakamına ulaşarak 2022 yılının aynı dönemine göre %40’lık bir satış büyümesi yakaladık.





Açıklamasıyla yılın ilk yarısına ait sonuçları değerlendirdi. İlk yarıda başarılı sonuçlar almaktan memnuniyet duyduklarını ve bu başarının sürdürülebilir olması adına organizasyonel değişim ve gelişimler ile büyüme adımları attıklarını belirten Eroğlu, bu kapsamda CFO, COO ve İnsan Kaynakları Direktörü pozisyonlarına atamalar yapıldığını ifade etti.





“Çevre yatırımlarında öncü şirket misyonumuzu devam ettirmek amacıyla süreçlerimizin daha dinamik bir yapıya dönüşmesi için atılan adımların başta yöneticilerimizden tüm çalışanlarımıza ve şirket kültürümüze kadar benimsenmesini sağladık.” şeklinde konuşan Eroğlu, bundan sonraki süreçte gelecek hedeflerinde yeni yatırımlarının olduğu mesajını verdi.







