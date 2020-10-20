Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Bir ağaçtan 20 kilogram elde ediliyor Kilosu 10 liradan satılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bir ağaçtan 20 kilogram elde ediliyor: Kilosu 10 liradan satılıyor

Isparta’nın Gönen ilçesinde hasadı devam eden hünnap meyvesinin kilogram fiyatı 10 TL’den satılıyor. Pek çok faydası olan meyve Nisan-Mayıs ayları arasında, sarı renkli çiçekler açan, hoş kokulu, 4-5 metre yüksekliğinde dikenli bir ağacın, kırmızı kabuklu, sert çekirdekli, iri zeytin biçiminde ve büyüklüğünde bir yemişidir.

Haber Merkezi İHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Dünyada lezzet ve şifa kaynağı olarak bilinen hünnap meyvesi, Isparta’da da hasat zamanında yüzleri güldürdü. Gönen ilçesinde yetiştirilen hünnap için Eylül ayında başlayan hasat sezonu Ekim ayının sonuna kadar devam ediyor. İlçede önemli bir alternatif ürün haline gelen hünnap meyvesinin üretimi kısa sürede arttı.

  • Son yıllarda revaçta olan hünnap meyvesinin Gönen ilçesinde başarıyla üretimi yapılmakta ve Eylül ayı sonunda başlayan hasat Ekim ayı ortalarına kadar devam etmektedir. Bir dekar alana 30 hünnap fidanı dikiliyor ve ağaç başına yaklaşık 20 kilogram ürün elde ediliyor.

Gönen ilçesinde yaklaşık 50 dekar alanda üretimi yapılan hünnap meyvesinin kilosu 10 TL’den satılıyor. Ayrıca hünnap meyvesinden sirke, ezme, pekmez ve hünnap kurusu gibi ürünler elde ediliyor.

Hünnaplı nefis tatlar
HAYAT
Hünnaplı nefis tatlar

Hünnap faydaları: Hünnap nelere iyi gelir?
HAYAT
Hünnap faydaları: Hünnap nelere iyi gelir?
Abone Ol Google News
Evi renk olsun diye yaktım

"Evi renk olsun diye yaktım"

​İtfaiye yangını güçlükle söndürdü, alay edercesine ifade verdi.
Şoför faciayı önledi

Şoför faciayı önledi

​İstediği yerde inemeyen yolcu otobüsün frenine bastı.
Ruslardan Pantsir avcısı SİHAlara karşı yeni silah

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan Akşener'in iddialarına yanıt.

Yunanistan S-300'lere<br>nasıl sahip oldu?

Yunanistan S-300'lere
nasıl sahip oldu?

Doğu Akdeniz'deki gerilimde yeni perde.
Kırmızı bültenle<br>aranıyordu

Kırmızı bültenle
aranıyordu

​PKK'nın sözde Metina istihbarat sorumlusu etkisiz hale getirildi.
Yolda bulduğu 20 bin lirayı teslim etti

Yolda bulduğu 20 bin lirayı teslim etti

​"Hak etmediğimiz paraya el sürmeyiz".

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.