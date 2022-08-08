Bir dev LNG gemisi daha yola çıktı: 10 Ağustos'ta Türkiye'de olacak

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, dün Cezayir'in Skikda Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi, Libya açıklarında seyrine devam ediyor.Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin 10 Ağustos'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti. DÜNYA Apple, Tayvan'daki tedarikçilerden ürünleri Çin malı olarak etiketlemelerini istiyor DÜNYA Qantas Havayolları'ndan personel eksikliğine ilginç çözüm: Üst düzey yöneticilere 'bagaj taşıyın' çağrısı