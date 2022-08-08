Ekonomi Bir dev LNG gemisi daha yola çıktı 10 Ağustosta Türkiyede olacak
DÜNYA EKONOMİSİ

Bir dev LNG gemisi daha yola çıktı: 10 Ağustos'ta Türkiye'de olacak

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 10 Ağustos'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

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Haber Merkezi AA
Bir dev LNG gemisi daha yola çıktı: 10 Ağustosta Türkiyede olacak
Tessala

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, dün Cezayir'in Skikda Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi, Libya açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin 10 Ağustos'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.

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