Ekonomi Bir yıldır sahipleri tarafından alınmıyordu İki bin motosiklet silah endüstrisinde kullanılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bir yıldır sahipleri tarafından alınmıyordu: İki bin motosiklet silah endüstrisinde kullanılacak

Trafikten men edilerek muhafaza altına alınan ve bir yıldır sahipleri tarafından eksikleri giderilmediği için alınmayan 2 bin motosiklet, silah endüstrisinde kullanılmak üzere Makina Kimya Endüstrisi’ne (MKE) gönderildi.

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Haber Merkezi İHA
Bir yıldır sahipleri tarafından alınmıyordu: İki bin motosiklet silah endüstrisinde kullanılacak
Trafikten men edilen motosikletler silah endüstrisinde kullanılacak

Hatay Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na istinaden eksikleri olan 2 bin adet motosikleti trafikten men etti.

Trafikten men edilerek muhafaza altına alınan ve 1 yıldır sahipleri tarafından eksikleri giderilmediği için alınmayan 2 bin motosiklet, Milli Emlak Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve otopark görevlilerinden oluşan komisyon gözetiminde Kırıkkale’den gelen MKE yetkililerine teslim edildi.

Vinç yardımıyla iki kamyona yüklenen motosikletlerin MKE tarafından silah endüstrisinde değerlendirileceği öğrenildi.

Motosikletlerin kamyona yüklenmesi esnasında otoparkın bulunduğu sokak trafiğe kapatıldı. Polis, komisyonun rahat çalışması ve dışarıdan müdahale olmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.

Hepsi tek tek yakalandı: Sosyal medyadaki müşterilerine satıyorlardı
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.S.nin elinde bulunan tarihi eserleri sosyal medya üzerinden satmaya çalıştığı bilgisini aldı.
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Yapılan çalışmalar sonrası, S.S.nin sosyal medya üzerinden elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı ve tarihi eserleri evinde sakladığı, tarihi eser kaçakçılığı yapanlarla sık sık bir araya geldiği tespit edildi.
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SEÇUKLU, BİZANS VE OSMANLI DÖNEMLERİNE AİT Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri şahsın ikamet adresine operasyon düzenledi. Operasyonda; 169 Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz sikke, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen dürbün, 2 şarap testisi, 3 şamdanlık, 2 havan, baharat öğütücü, 5 gümüşlük, su matarası, 4 kılıç, 4 kolye, 13 ahşap baston, Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 minyatör heykel, 4 hançer ile 5 kılıç ele geçirildi.
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Ele geçirilen eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünce yapılan incelemesinde; Selçuklu, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait oldukları , yurtiçinde alım-satımının ve yurtdışına çıkarılmasının yasak eserler kapsamında olduğu değerlendirildi.
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Eserler, 2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı.Yakalanan S.S. ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilirken, bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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Sosyal medyada tarihi eser satışına operasyon
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Hepsi tek tek yakalandı: Sosyal medyadaki müşterilerine satıyorlardı
Komutanlığı ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Selçuklu, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 217 tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlere sosyal medya üzerinden müşteri arayan S.S. yakalandı.

Kontrolden çıkan minibüs su kanalına devrildi: Dört kişi yaralandı
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Samsun’da minibüsün takla atarak su kanalına devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.
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Olay, Samsun’un Terme ilçesi Muratlı Mahallesi’nde saat 23.15 sıralarında meydana geldi.
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Alınan bilgiye göre, ’alkollü olduğu’ iddia edilen 55 C 7159 plakalı minibüs sürücüsü G.A.K., beton yol üzerinde seyir ederken köprü üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
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Minibüs takla atarak yol kenarındaki su kanalına düştü. Olayın 112’ye bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
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Ekipler, araçta sıkışan sürücü G.A.K., Ö.E., İ.K., ve Ü.Y.’yi bulundukları yerden vatandaşların yardımıyla çıkarttılar.
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Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Vinç yardımıyla su kanalından çıkartılan minibüs kaza sonrası kullanılamaz hale gelirken, araç içerisinde alkol şişeleri olduğu görüldü.
Kontrolden çıkan minibüs su kanalına devrildi: Dört kişi yaralandı
Samsun'da minibüsün takla atarak su kanalına devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.


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Sosyal medyadaki müşterilerine satıyorlardı.

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