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Ekonomi Birçok sektör satışlarda koronavirüs etkisini geride bıraktı Herkes 5 lirayı bile temassız ödemek istiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İTO Başkanı Şekib Avdagiç açıkladı: Ekonomide satışlar pandemi öncesine döndü

Birçok sektör satışlarda koronavirüs etkisini geride bıraktı: Herkes 5 lirayı bile temassız ödemek istiyor

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, normalleşme sürecinin ardından sektörlerin koronavirüs dönemindeki etkisini geride bırakarak daha fazla satışlar yaptığına dikkat çekerek, "Artık hemen herkes bankadan nakit para çekmeden, adeta 5 lirayı bile kartla temassız olarak ödemek istiyor. Üyelerimizle yaptığımız görüşmelerde de kartla alışverişin giderek yaygınlaşmaya başladığı yönünde geri bildirimler alıyoruz. POS cihazları hızlı çalıştı, harcamalar pandemi öncesine döndü" dedi.

Haber Merkezi DHA
İTO Başkanı Şekib Avdagiç
İTO Başkanı Şekib Avdagiç

İstanbul Ticaret Odası’dan (İTO) yapılan açıklamaya göre, 10 Temmuz haftasında 19 sektörün 12’si banka ve kredi kartları ile satışlarda Covid-19 etkisini geride bıraktı.

HARCAMALAR ARTTI

Kovid-19 pandemisinin kart harcamaları üzerindeki değişimi araştırmak için, "Merkez Bankası (TCMB) Banka Kartı ve Kredi Kartı Harcama Tutarları" verisini değerlendiren Avdagiç, bu amaçla 13 Mart ve 10 Temmuz haftalarındaki kartlı harcamaları karşılaştırdıklarını belirtti.
Avdagiç’in verdiği bilgiye göre, tüketicilerin kartla yaptıkları harcamalar elektronik eşya ve bilgisayarda yüzde 47 arttı. Müteahhit işlerinde artış yüzde 33, mobilya ve dekorasyon ile yapı malzemeleri, hırdavat, nalburiyede ise yüzde 27 oldu.

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  • Bu harcama kalemlerini yüzde 24 artışla araba kiralama, yüzde 22 artışla araç kiralama-satış/servis/yedek parça ve yüzde 14 artışla doğrudan pazarlama izledi. Öte yandan market ve alışveriş merkezleri, bireysel emeklilik, hizmet sektörleri, kuyumcular, yemek, sağlık-sağlık ürünleri-kozmetik, eğitim-kırtasiye-ofis malzemeleri harcamaları da pandemi öncesi seviyesine hızla yaklaşıyor.

Araştırma salgınla geçen son dört ayda, kartla harcama tutarlarında internet alışverişinin payının yüzde 24’ü geçtiğini de gösterdi.

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5 LİRAYI BİLE TEMASSIZ ÖDEMEK İSTİYORLAR

Avdagiç, banka kartı ve kredi kartları ile yapılan harcama tutarlarının, tüketim davranışlarındaki sektörel talep değişimleri konusunda ipuçları verdiğini vurguladı ve ekledi:

Pandemi sürecinde gördük ki, artık hemen herkes bankadan nakit para çekmeden, adeta 5 lirayı bile kartla temassız olarak ödemek istiyor. 10 kişiden en az 7’si kasada cüzdanından para değil, banka ya da kredi kartını çıkarıyor. Bu sebeple kartla harcama tutarları piyasalar için çok önemli bir veri.

Üyelerimizle yaptığımız görüşmelerde de kartla alışverişin giderek yaygınlaşmaya başladığı yönünde geri bildirimler alıyoruz. POS cihazları hızlı çalıştı, harcamalar pandemi öncesine döndü.

SATIŞLAR PANDEMİ ÖNCESİNE DÖNDÜ

Salgının başladığı 13 Mart haftasında kartla yapılan her 100 liralık harcama tutarının 10 Temmuz haftasında kaç liraya indiğini ya da çıktığını inceledik.

Birçok sektörümüzde kartla alışverişte pandemi öncesi seviyenin üzerine çıkıldığını memnuniyetle gördük.

Bir başka deyişle ‘POS cihazları pandemi öncesine dönüş sinyali verdi’ diyebiliriz. Bununla birlikte bazı sektörlerimiz ise eski sevilerine yaklaşmaya çalışıyor.

Normalleşme ile bu sektörlerde de eski seviyenin yakalanacağını, hatta aşılacağını düşünüyoruz.

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