EkonomiBirinci sınıf sanayi dalgıcı olup işsiz kalmıyorlar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Birinci sınıf sanayi dalgıcı olup işsiz kalmıyorlar

Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojileri Programı öğrencileri, mezun olduktan sonra iş bulma kaygısı yaşamadan mesleklerine başlayabiliyor.

Haber MerkeziAA
Bu mesleği yapanlar işsiz kalmıyor.
Bu mesleği yapanlar işsiz kalmıyor.

Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojileri Programı öğrencilerine sektörün ihtiyaçları göz önüne alınarak birinci sınıf sanayi dalgıçlığı eğitimi veriliyor.

Sualtı Teknolojileri Programı dalış eğitmeni Ömer Salih Aslan, yaptığı açıklamada, dalış zenginliği açısından önemli bir yere sahip olan Sinop kıyılarının sadece dalış tutkunları için değil, sualtı teknolojisi alanında eğitim gören üniversite öğrencileri için de önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Bu mesleği yapanlar işsiz kalmıyor.

  • Bölümde öğrenim gören öğrencilere dünya standartlarında kaliteli eğitim verildiğine dikkati çeken Aslan, "Öğrencilere önce balık adam eğitimi veriyoruz. Dalış eğitimi alıyorlar. Ardından sanayi dalgıçlığı eğitimini aktarıyoruz. Özel ekipmanlarla ders gören öğrencilerimiz karada kaynak makinesi ile profesyonel kaynak, kesme ve tesviye işlemlerini öğreniyor. Öğrenciler, daha sonra su altında özel giysi ve ekipmanlarla ders alıyor" dedi.

Sanayi dalgıcı ve basınç odası operatörü olarak çalışabiliyorlar

Eğitim süresince uygulamaya önem verdiklerine işaret eden Aslan, teknik ekipman ve teçhizat olarak en iyi program konumunda bulunduklarını, öğrencilerin mezun olduklarında piyasada sanayi dalgıcı ve basınç odası operatörlüğünde çalışabildiğini anlattı.

Mesleğin zor olduğunu, bölümde kayıtlı 18 öğrenciden 10'unun eğitime devam etmediğini dile getiren Aslan, şunları kaydetti:

"Su altında kaynak çalışması yapıyoruz. Mesleki yaşamlarında öğrencilerimiz, buradan aldıkları bilgileri gemi altı kaynak, enkaz kesme gibi işlemlerde kullanacak. Her öğrenciye yeteri sayıda elektrot ve metal bir parça verilerek su altına indirilen platform üzerine bu parçayı kaynatmalarını istiyoruz. Öğrencilerimiz su altında bu işlemleri yaparken biz de yukarıda kaynağın nasıl yapılması gerektiğini anlatıyoruz. Öğrencilerimiz aldıkları eğitim sayesinde iş kaygısı yaşamadan meslek hayatına atılıyor. Birinci sınıf sanayi dalgıcı olarak mezun olan öğrencilerimiz yurt dışında da iş bulabiliyor. Çünkü sektörde bu iş gücüne ihtiyaç var. Geçmiş yıllarda mezun olan öğrencilerin tamamı çalışıyor. Çalışma şartları zor ancak eğitimini tamamlayabilenler iyi bir maaşla iş bulmada sorun yaşamıyor."

Tarım sektöründe istihdam arttı
EKONOMİ
Tarım sektöründe istihdam arttı

Aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı
EKONOMİ
Aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı

Çiftlik Bank'ın kurucusu hakkında ilginç detay: Bulaşıkçılık yapmış
Ekonomi

Çiftlik Bank'ın kurucusu hakkında ilginç detay: Bulaşıkçılık yapmış

Usulsüz faaliyetlerle çok sayıda kişiyi mağdur ederek kaçan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın bulaşıkçı olarak çalıştığı öne sürüldü. Eğlence mekanı sahibi Sabahyıldızı, Aydın hakkında "Bu kadar insanın mağdur edildiği bir organizasyonun başında bizim bulaşıkçı Mehmet Aydın'ın olmasına çok şaşırdık" dedi.
30 bin sivil Afrin'den ayrıldı
Dünya

30 bin sivil Afrin'den ayrıldı

Afrin'de terör örgütü PKK'nın kontrolündeki bölgelerden son 24 saat içerisinde 30 bin sivilin ayrıldı.
Osmanlı mezarlarının hilti ile yıkılmasına İBB müdahale etti
Gündem

Osmanlı mezarlarının hilti ile yıkılmasına İBB müdahale etti

Üsküdar'da bulunan Şeyh Devati Camisi Türbesi'nde yapılan restorasyon çalışmalarında yaşanan Osmanlı mezarlarının hilti ile kırılmasına vatandaşlarının şikayeti üzerine İBB ekipleri müdahale etti.
Gökten altın ve elmas yağdı!
Dünya

Gökten altın ve elmas yağdı!

Rusya’nın Sibirya bölgesi Yakut Cumhuriyetinde oldukça enteresan bir olay gerçekleşti. Bölgedeki madenlerden çıkartılan altın, platin ve pırlantaları nakletmesi gereken uçağın kapağı kalkış esnasında açıldı. Tonlarca değerli maden ve pırlanta etrafa saçıldı.

14 Mart Çarşamba reyting sonuçları: Sen Anlat Karadeniz mi Diriliş Ertuğrul mu?
Hayat

14 Mart Çarşamba reyting sonuçları: Sen Anlat Karadeniz mi Diriliş Ertuğrul mu?

14 Mart Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Sen Anlat Karadeniz, Total grubunda birinci olurken Diriliş Ertuğrul AB ve ABC1’de birinci oldu ve en yakın rakibi Sen Anlat Karadeniz’e fark attı. İşte 14 Mart Çarşamba reyting sonuçları...

KAPAT

YUKARI