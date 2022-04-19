Birleşik Krallık'a üç ayda 3 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,8 artarak 60 milyar 288 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birleşik Krallık, yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin en fazla dış satımı yaptığı 4'üncü ülke oldu. Birleşik Krallık'a yapılan ihracat ilk 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 artarak 3 milyar 57 milyon 155 bin dolara yükseldi. Birleşik Krallık'ın Türkiye'nin ihracatından aldığı pay yüzde 5,54 oldu.

Söz konusu dönemde en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, ABD, İtalya ve Birleşik Krallık şeklinde gerçekleşti.

Birleşik Krallık'a bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştiren sektör, otomotiv endüstrisi olarak kayıtlara geçti. Otomotiv endüstrisinin Birleşik Krallık'a dış satımı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 812,6 milyon dolara çıktı.

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Söz konusu dönemde en fazla ihracat, İstanbul'dan gerçekleşti. İstanbul'u sırasıyla Kocaeli, İzmir, Denizli ve Bursa takip etti.

İstanbullu şirketlerin Birleşik Krallık'a dış satımı ilk 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 artarak 1 milyar 237,1 milyon dolara yükseldi.

"Türk-İngiliz ticari ilişkilerinin başarısı için tüm paydaşlar ile iş birliğimizi sürdüreceğiz"



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Birleşik Krallık İş Konseyi Başkanı Osman Okyay, Birleşik Krallık'ın Türkiye’nin en önemli ihracat pazarlarından biri olarak dış ticaret nezdindeki kritik konumunu koruduğunu ifade etti.

Okyay, "2022’nin ilk çeyreğinde gerçekleşen 3 milyar dolarlık ihracat hacmi, Kovid-19 salgını sonrasında ekonomilerde yaşanan hareketlenme ve Türkiye’nin üretim konusundaki artan kabiliyetlerinin güçlü bir göstergesi." şeklinde konuştu.

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Brexit sonrasında hem Türkiye’nin hem de Birleşik Krallık’ın iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek konusundaki açık söylem ve politikaları ile ekonomik faaliyetlerin çoğalmasını ve ticaret hacimlerinin artmasını beklediklerini ifade eden Okyay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle Aralık 2020’de imzalanan ve Brexit sonrasında iki ülke arasındaki ticaretin zarar görmesini engelleyen Serbest Ticaret Anlaşması’nın en kısa sürede hizmetler sektörü, dijital ve finansal hizmetler ve tarım alanlarında genişletilmesiyle ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizde nice yeni başarılara erişeceğimize inanıyorum.

Türkiye-Birleşik Krallık İş Konseyi olarak, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri daha da kuvvetlendirmek ve ülkemiz için çalışmaya devam edecek, Türk-İngiliz ticari ilişkilerinin başarısı için başta iki devletin kurumları olmak üzere, tüm paydaşlar ile iş birliğimizi sürdüreceğiz."

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