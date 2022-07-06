Ekonomi Biruni Üniversitesi 94 Öğretim Üyesi alacak
BASIN İLAN

Biruni Üniversitesi 94 Öğretim Üyesi alacak

Biruni Üniversitesi "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"nin ilgili maddeleri uyarınca 94 öğretim üyesi istihdam edecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Biruni Üniversitesi 94 Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Diş Hekimliği, Eczacılık, Eğitim, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakülteleri ile Meslek Yüksekokulu'nda açılan doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör kadrolarına atanmak isteyenler başvurularını çevrimiçi ortamda Üniversite'nin web sayfasında yer alan https://ikakademik.biruni.edu.... linki üzerinden 17 Temmuz 2022 tarihine kadar yapabilecek.

Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız gönderilen başvurular dikkate alınmayacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız

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