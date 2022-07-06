Biruni Üniversitesi 94 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Diş Hekimliği, Eczacılık, Eğitim, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakülteleri ile Meslek Yüksekokulu'nda açılan doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör kadrolarına atanmak isteyenler başvurularını çevrimiçi ortamda Üniversite'nin web sayfasında yer alan https://ikakademik.biruni.edu.... linki üzerinden 17 Temmuz 2022 tarihine kadar yapabilecek.

Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız gönderilen başvurular dikkate alınmayacak.

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