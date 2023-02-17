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Ekonomi

Biruni Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı

Biruni Üniversitesi, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 11 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

06:55 . 17/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Biruni Üniversitesi.

Biruni Üniversitesi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca "Öğretim Elemanı" alınacak.


Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.


#Basın İlan Kurumu
#Biruni Üniversitesi
#Araştırma Görevlisi
1 saat önce
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Biruni Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı
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