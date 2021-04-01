Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BIST 100 endeksinde 1 Nisan rakamları: Borsa güne nasıl başladı?

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde Nisan yeni güne başlangıç rakamları belli oldu. BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,55 artışla 1.399,34 puandan işlem görüyor.

Haber Merkezi AA
BIST 100 endeksinde 1 Nisan rakamları: Borsa güne nasıl başladı?
Foto/arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,61 puan ve yüzde 0,55 değer kazanarak 1.399,34 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,48 ve holding endeksi yüzde 0,54 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,5 ile finansal kiralama, faktoring, gerileyenler ise yüzde 0,22 ile iletişim ve sigorta oldu.

Dün bankacılık hisselerindeki negatif ayrışmanın devam etmesi ile BIST 100 endeksi, yüzde 0,29 değer kaybederek günü 1.391,73 puandan tamamladı.

Analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin yanı sıra döviz kuru ve tahvil faizlerindeki oynaklığın pay piyasalarını negatif etkilediğini belirterek, dün akşam ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı paketinin ise küresel ölçekte risk iştahını artırdığını söyledi.

Bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 ve 1.450 seviyelerinin direnç, 1.340 puanın ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Bitcoin yeniden 60 bin dolar sınırında
EKONOMİ
Bitcoin yeniden 60 bin dolar sınırında

Dolar güne nasıl başladı?
EKONOMİ
Dolar güne nasıl başladı?

Altın alacaklar dikkat: Sarı metal Nisan ayına yükselişle başladı
EKONOMİ
Altın alacaklar dikkat: Sarı metal Nisan ayına yükselişle başladı
Abone Ol Google News
Son hali paylaşıldı

Son hali paylaşıldı

İşte Türkiye'nin en yüksek barajı.
Seferler durdu duraklar doldu

Seferler durdu duraklar doldu

Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda yangın.
Terörist Mahir Çayanı anmayı unutmayan CHP yönetimi Şehit Savcı Mehmet Selim Kirazı es geçti

​2020 İnsan Hakları Raporu'nda yine gündeme getirip gözyaşı döktüler.
Bankada<br>parası olana iyi haber

Bankada
parası olana iyi haber

​Cumhurbaşkanı kararı ile iki ay daha uzatıldı.

​AK Partili vekil terör örgütünü lanetledi HDP'liler tepki gösterdi.

Sigarayı bırakana<br>ücretsiz verilecek

Sigarayı bırakana
ücretsiz verilecek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı.
Katliam gibi kaza!

Katliam gibi kaza!

Beş kişi hayatını kaybetti bir kişi ağır yaralandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.