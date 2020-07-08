BISTECH 2.11’le hızlı ve güvenli yatırım: BISTECH Nedir Ne İşe Yarar?

Borsa İstanbul'da alım-satım ve takas işlemlerinin yapıldığı BISTECH Sistemi, ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması ve piyasadan gelen taleplerin karşılanması hedefleri doğrultusunda geliştirildi. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, 2015'te geçişi yapılan BISTECH Sistemi'nde, dün itibarıyla BISTECH 2.11 versiyonu olarak adlandırılan yeni sürüme geçiş yapıldı. Yeni sürümde, işlem sisteminde ve işlem sistemine bağlantı kanallarında yapılan performans iyileştirmeleriyle en hızlı BISTECH deneyimi başlamış oldu.

RİSKİ ÖNCEDEN GÖRÜYOR

BISTECH teknolojisi kesintisiz işlem, işlem öncesi risk yönetimi ve çoklu platform iyileştirme ve geliştirmeleri ile hızlı ve güvenilir olmaya devam ediyor. BISTECH 2.11 versiyonunda yer alan gelişmeler ve değişikliklerini içeren duyuru Borsa İstanbul üyeleri, veri yayın kuruluşları ve üyelere yazılım sağlayan kuruluşlarla paylaşılırken, ayrıntılı bilgiye "www.borsaistanbul.com" üzerinden erişilebiliyor.

ARTIK ÇOK DAHA HIZLI

Sistem 2015’te Türkiye’de ilk uygulandığında hız benzetmesi 300 kilometre hızla giden bir uçaktan, 3 bin kilometre hızla giden bir uçağa geçilmesi benzetmesi yapılmıştı. Uzmanlar şimdiki yeni versiyonla bunun daha da katlandığını dile getiriyor. Borsaya yeni yatırımcıların da daha güvenli geleceği dile getiriliyor.

FİNANS MERKEZİ’NE HAZIRLIK YAPILDI

Yeni versiyonla İstanbul Finans Merkezi İddiası da bir kez daha ortaya konmuş oldu. Uzmanlar, uluslararası finansın kalbinin atacağı İstanbul’da yeni versiyonla işlemlerin ve emirlerin çok hızlı ve güvenli gerçekleşeceğini bunun da yabancı yatırımcıları Türkiye’ye çekeceğini belirtiyor. Analistler de Borsa İstanbul’un dünya borsalarıyla aynı kulvara taşındığına vurgu yaparak, “BISTECH 2.11 versiyonu ile artık borsamız dünyanın önde gelen borsaları ile yani Londra Borsası, Alman Borsası, Amerika’daki borsalarla rekabetini daha da yukarılara taşıdı. Hatta onların seviyesini aşacak bir hızla işlem görecek duruma geldi” değerlendirmesinde bulundu.

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Merkez’den yeni adım

Borsa İstanbul’da işlemler hızlanırken Merkez Bankası’ndan da zorunlu karşılıklara yönelik bir düzenleme geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası (TL) zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 6’dan yüzde 5’e indirdi. Yeni faiz oranı 10 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.

BISTECH Nedir Ne İşe Yarar?

Ülkemizde borsacılık faaliyetlerini güvenli bir şekilde yürüten Borsa İstanbul, 22 yıldan uzun süredir kullandığı hisse senedi piyasası emir işlem sistemini geçtiğimiz yıllarda değiştirmeye yönelmiştir. 30 Kasım 2015’te başlatılan bu yeni dönem, BISTECH adı verilen yeni emir işleme sistemini ifade etmekteydi. Borsa İstanbul ve Nasdaq arasında yapılan işbirliği neticesinde gerçekleştirilen söz konusu bu projenin ilk etapta hisse senedi piyasasında, işlem ve takas sisteminde kullanılması kararlaştırılmıştı. Geçilen bu sistemin işlem hızını artıracağı ve bazı yenilikler getireceği yönünde beklentiler oluşmuştu. Bu, aynı zamanda ülkemizin hisse senedi piyasasına getirilen yeni bir bakış açısı olarak değerlendirilmişti. En sade şekliyle, bu sistemin Borsa İstanbul’da işlem gören tüm piyasaların yalnızca bir tek işlem platformundan yürütülmesini esas aldığını söyleyebiliriz. Mevcut kurallardan bazılarına son verilirken, pek çok yeni uygulama da bununla birlikte devreye girmişti.