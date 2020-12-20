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Ekonomi Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşabilir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin: 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşabilir

Tarihinde ilk kez 20 bin doları aşan Bitcoin 24 bin doları zorlarken, analistler de iddialı tahminlerde bulunmaya devam ediyor. Blockchain.com Araştırma Şefi Garrick Hileman Bitcoin'in 2021'de 1 trilyon dolar değerinde bir varlık haline gelmesini beklediğini belirtti. Bu öngörünün gerçekleşmesi için 1 Bitcoin'in 54 bin dolarlık değere ulaşması gerekiyor

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Hafta içi tarihinde ilk kez 20 bin dolarlık psikolojik sınırı aşan Bitcoin dün gece de 24 bin doların üzerini test etti. Bu sabah itibarıyla ise 23 bin 500 dolara geriledi.

Bitcoin 2020 yılınının sonuna yaklaşılırken, yıl genelinde yatırımcısına dolar bazında yüzde 223 kazandırdı. Bu hızlı yükseliş kripto para yatırımcılarına 2017'yi hatırlattı. 2017'ye 1000 dolar civarında başlayan Bitcoin, o sene aralık ayında 19 bin 800 dolara yükselmişti. Ancak bu hızlı çıkışın ardından 20 bin dolarlık seviye kırılamayınca büyük bir satış dalgası geldi.

2018'DE 3 BİN 500 DOLARA KADAR GERİLEDİ

Aralık 2018'de Bitcoin 3 bin 500 dolara kadar gerilemişti. Dolayısıyla bir yıl önceki zirvelerde alım yapanlar büyük zararlara uğradı. Bu zararlar ancak 3 yılda telafi edildi. Bu geçmiş tecrübe birçok kripto yatırımcısının son günlerde kırılan rekorlara kuşkuyla yaklaşmasına yol açıyor.

RİSKLİ BİR YATIRIM

Kripto paralar genel olarak çok yüksek fiyat oynamalarına sahne oluyor. Dolayısıyla her zaman riskli bir yatırım olduğunu unutmamak gerekiyor. Ancak bu yıl analistler 2017'den farklı olarak kurumsal yatırımcıların özellikle de Wall Street devlerinin Bitcoin'de artan alımlarının kripto paranın geleceği için olumlu sinyaller verdiğine dikkat çekiyor. Blockchain.com Araştırma Şefi Garrick Hileman da bu analistlerden birisi.

NTV'nin haberine göre, son dönemdeki yükselişlerin kurumsal yatırımcıların alımları sayesinde yaşandığını vurgulayan Hileman "Bitcoin'in 2021'de 1 trilyon dolarlık bir varlık olmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 129 ARTIŞ ANLAMINA GELİYOR

Bitcoin'in toplam piyasa değeri bugün itibarıyla 430 milyar dolara ulaştı. Yani Hileman'ın tahmininin gerçekleşmesi için Bitcoin fiyatının yaklaşık 54 bin dolara ulaşması gerekiyor. Bu oran olarak bakıldığında yüzde 129'luk bir artış anlamına geliyor. Böyle yükselişler Bitcoin'de daha önce yaşanmış olsa da fiyatlar yük'eldikçe işlem hacminin ve yatırımcı sayısının da artması gerekiyor.

Hileman kurumsal yatırımcıların ilgisinin ve bu yıl salgın kaynaklı yaşanan belirsizliklerde artan ilginin Bitcoin için ortaya atılan 'dijital altın' tezini onayladığını ifade etti.

  • Şu anda dünyada 100 milyon kişinin Bitcoin cüzdanı bulunuyor. Yatırımcıların elindeki altının toplam değeri ise 10 trilyon dolar olarak tahmin ediliyor. Altını olan kişi sayısı bilinmese de bu sayının 100 milyonun çok üzerinde olduğu aşikar. Dolayısıyla Bitcoin'in altının boy ölçüşebilmesi için daha milyarlarca fırın ekmek yemesi gerekiyor.

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