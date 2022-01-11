Ekonomi Bitki koruma uygulamalarında kullanılacak İHAlar için izin zorunluluğu
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Bitki koruma uygulamalarında kullanılacak İHA'lar için izin zorunluluğu

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, zirai mücadele amacıyla bitki koruma uygulamalarında kullanılacak insansız hava araçlarının, ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alındıktan sonra kullanılması gerektiği uyarısında bulundu.

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Haber Merkezi İHA
Bitki koruma uygulamalarında kullanılacak İHAlar için izin zorunluluğu
Bitki koruma uygulamalarında kullanılacak İHA'lar.

İnsansız hava aracı (İHA) sistemleri, son yıllarda zirai mücadele amacıyla bitki koruma uygulamalarında (il tarım ve orman müdürlüklerinden izin alınması kaydıyla) kullanılıyor.

Konu hakkında bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Zirai mücadele amacıyla bitki koruma uygulamalarında kullanılacak insansız hava aracı sistemlerinin, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ilgili mevzuat kapsamında, yetkili otoritelerden tescil, kayıt ve izin konularında gerekli yeterliliğin sağlanmış olması ve ruhsat sahibi firmanın ve kullanıcısının da bunları belgelendirmiş olması gerekir.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam.
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam.

İnsansız hava aracı sistemlerinin, bitki koruma ürünü (BKÜ) uygulamalarında kullanılması İnsansız Hava Aracı Sistemlerinin Zirai Mücadele Kapsamında Bitki Koruma Ürünü Uygulamalarında Kullanılmasına İlişkin Yönerge hükümlerine göre yürütülmektedir. Buna göre, ilimizde İHA sistemleri ile yapılacak BKÜ uygulamalarında; bitki koruma ürünü uygulamalarında kullanılacak İHA’lar, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılmış ve ruhsat süresi devam eden sistemler kullanılacaktır.

İHA sistemleri ile ilgili il müdürlüklerinden izin alınması gerekmektedir. İHA sistemleri ile yapılan BKÜ uygulamaları müdürlüklerimizce, uygulama esnasında veya uygulama sonrasında kontrol edilecektir. İHA sistemleri ile zirai mücadele amacıyla bitki koruma ürünü uygulamalarında, mera, meskûn mahal ve sulak alanlar ile sınırları arasında en az 3 km’lik emniyet mesafesi bırakılacaktır. Uygulama yapacak kişiler, İHA sistemlerine ilişkin mevzuat kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda oluşturulan kayıt sistemine kaydolması ve bunu belgelendirmesi gerekecektir.

İHA’lar, Genel Müdürlük tarafından kullanımına izin verilen bitkisel ürün, zararlı organizmalar, dışında başka bir alanda kullanılmayacaktır. Aksi durumun tespiti halinde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, bu kanuna bağlı olarak çıkarılan Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik ve sivil havacılık alanındaki mevzuatta belirtilen hükümlere göre yaptırım uygulanacaktır” dedi.

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