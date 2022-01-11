Bitki koruma uygulamalarında kullanılacak İHA'lar için izin zorunluluğu

İnsansız hava aracı (İHA) sistemleri, son yıllarda zirai mücadele amacıyla bitki koruma uygulamalarında (il tarım ve orman müdürlüklerinden izin alınması kaydıyla) kullanılıyor.

Konu hakkında bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Zirai mücadele amacıyla bitki koruma uygulamalarında kullanılacak insansız hava aracı sistemlerinin, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ilgili mevzuat kapsamında, yetkili otoritelerden tescil, kayıt ve izin konularında gerekli yeterliliğin sağlanmış olması ve ruhsat sahibi firmanın ve kullanıcısının da bunları belgelendirmiş olması gerekir.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam.

İnsansız hava aracı sistemlerinin, bitki koruma ürünü (BKÜ) uygulamalarında kullanılması İnsansız Hava Aracı Sistemlerinin Zirai Mücadele Kapsamında Bitki Koruma Ürünü Uygulamalarında Kullanılmasına İlişkin Yönerge hükümlerine göre yürütülmektedir. Buna göre, ilimizde İHA sistemleri ile yapılacak BKÜ uygulamalarında; bitki koruma ürünü uygulamalarında kullanılacak İHA’lar, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılmış ve ruhsat süresi devam eden sistemler kullanılacaktır.

REKLAM

İHA sistemleri ile ilgili il müdürlüklerinden izin alınması gerekmektedir. İHA sistemleri ile yapılan BKÜ uygulamaları müdürlüklerimizce, uygulama esnasında veya uygulama sonrasında kontrol edilecektir. İHA sistemleri ile zirai mücadele amacıyla bitki koruma ürünü uygulamalarında, mera, meskûn mahal ve sulak alanlar ile sınırları arasında en az 3 km’lik emniyet mesafesi bırakılacaktır. Uygulama yapacak kişiler, İHA sistemlerine ilişkin mevzuat kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda oluşturulan kayıt sistemine kaydolması ve bunu belgelendirmesi gerekecektir.

İHA’lar, Genel Müdürlük tarafından kullanımına izin verilen bitkisel ürün, zararlı organizmalar, dışında başka bir alanda kullanılmayacaktır. Aksi durumun tespiti halinde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, bu kanuna bağlı olarak çıkarılan Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik ve sivil havacılık alanındaki mevzuatta belirtilen hükümlere göre yaptırım uygulanacaktır” dedi.

REKLAM

OYNAT 01:48 Selçuk Bayraktar: Dünyada İHA teknolojisini kullanan en iyi kuvvet TSK Baykar Teknoloji Lideri ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, katıldığı canlı yayında Türkiye'nin yüksek teknoloji alanındaki geleceği hakkında merak edilenleri yanıtladı. İHA'ların üretimiyle savaş doktrininin değiştiğini ifade eden Bayraktar, '20 yıl önce de sorsanız bana araştırma görevlisi olarak, 'Geleceğin en etkili vurucu hava gücü İHA'lar olacak' derdim. Dünyada bu teknolojiyi en iyi kullanan kuvvet kimdir diye sorsalar bana, 'TSK' derim. Türkiye açık ara herkesten çok daha karmaşık, ileri operasyonlarda ve çok daha ileri düzeylerde İHA teknolojisini kullanıyor. Bu teknolojiyi kullanmak, adapte etmek o kadar kolay değil.' ifadelerini kullandı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

DÜNYA Rus uzman Mardasov’dan İHA analizi: Askeri tarihin akışını potansiyel olarak değiştirdi