Ekonomi Biyolojik atıksu arıtma tesisi yaptırılacak
BASIN İLAN

Biyolojik atıksu arıtma tesisi yaptırılacak

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İşleri (GASKİ) tarafından 250.000 kişilik, inşaat, mekanik, işletme ve elektrik işleri dahil Atık su Arıtma Tesisi yaptırılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Biyolojik atıksu arıtma tesisi yaptırılacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Abone Ol Google News
Bizim Çocuklar mest etti

Bizim Çocuklar mest etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası Elemeleri'nde ikide iki yaptı.
Berat Kandili idrak edildi

Berat Kandili idrak edildi

​İstanbul'un tarihi camilerinde eller semaya kalktı.
ABDden Myanmardaki cuntaya tepki: Dehşete düştük

Muhteşem gol

Muhteşem gol

​​Ozan Tufan'ın Norveç'e attığı gol, maça damga vurdu.

Aşı programında yeni gruba geçildi.

​Türkiye'nin 27 Mart koronavirüs verileri açıklandı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı

Kanal İstanbul'un imar planlarına onay

Kanal İstanbul'un imar planlarına onay

Bakan Kurum: Adımlarımızı hızlı bir şekilde atacağız.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.