Ekonomi BMden küresel açlık krizi uyarısı Ukraynanın limanlarını acilen açın
DÜNYA EKONOMİSİ

BM'den küresel açlık krizi uyarısı: Ukrayna'nın limanlarını acilen açın

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Ukrayna'da üretilen gıda ürünlerinin serbestçe dünyanın geri kalanına ulaştırılabilmesi için Odessa bölgesindeki limanların acilen açılması çağrısında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
BMden küresel açlık krizi uyarısı: Ukraynanın limanlarını acilen açın
Foto/arşiv

Merkezi Roma'da bulunan WFP’den yapılan yazılı açıklamada, “Küresel açlık krizi kontrolden çıkmadan önce WFP bugün, savaşın harap ettiği ülkede üretilen gıdanın dünyanın geri kalanına serbestçe ulaştırılabilmesi için Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki limanların yeniden açılması için çağrıda bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP İcra Direktörü David Beasley, "Şu anda Ukrayna'nın tahıl siloları dolu. Aynı zamanda dünya genelinde 44 milyon insan açlığa doğru gidiyor. Gıdaların Ukrayna'ya girip çıkabilmesi için bu limanları açmalıyız. Dünya bunu talep ediyor zira küresel boyutta yüz milyonlarca insan bu kaynaklara bağlı. Zaman daralıyor ve eylemsizliğin maliyeti herkesin tahmin ettiğinden daha yüksek olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Ambarlarda bekleyen tahıllar boşa gidecek"

WFP açıklamasında, savaş nedeniyle limanların blokaj altında olduğu bu nedenle de milyonlarca metrik ton tahılın Odessa'daki ambarlarda ve Ukrayna'nın Karadeniz'deki diğer limanlarında beklediği kaydedildi.

Ukrayna limanları yeniden açılmadığı müddetçe Ukraynalı çiftçilerin temmuz-ağustos hasadında ürünlerini depolayacak hiçbir yeri olmayacağına işaret edilen açıklamada, küresel açlık kriziyle mücadele edilen dönemde silolarda bekleyen tahılların boşa gideceği bildirildi.

Dünya çapında 276 milyon insanın akut açlıkla karşı karşıya olduğunu belirten WFP, Ukrayna'daki çatışmanın sürmesi halinde bu sayının 47 milyon daha artmasının beklendiğini vurguladı.

WFP, savaştan önce Ukrayna'nın ürettiği gıdanın 400 milyon insanı beslemeye yetecek kadar olduğunu ve bunun Karadeniz’deki limanlar vasıtasıyla ihraç edildiğini kaydetti.

  • Öte yandan krizin başladığı aydan sonra, buğday ve mısır ihracat fiyatlarının yüzde 22 ve yüzde 20 arttığı belirtildi.

ABD'den Ukrayna'ya 150 milyon dolarlık ek malzeme
DÜNYA
ABD'den Ukrayna'ya 150 milyon dolarlık ek malzeme

Rusya’da sabotaj dalgası: İki haftada dört askeri üs kundaklandı
DÜNYA
Rusya’da sabotaj dalgası: İki haftada dört askeri üs kundaklandı

Rusya’dan Türk TIR’larına hızlı geçiş: 350 dolarlık teminata son
DÜNYA
Rusya’dan Türk TIR’larına hızlı geçiş: 350 dolarlık teminata son
Eski milletvekiliağabeyine kurşun yağdırdı

Eski milletvekili
ağabeyine kurşun yağdırdı

​Miras nedeniyle yaşanan tartışmada kan aktı.
Uçakla ülkelerinegönderildiler

Uçakla ülkelerine
gönderildiler

​İstanbul'daki operasyonlarda yakalanmışlardı.
Hem ırkçıhem yalancı

​Vatandaşlık sayısı ve fotoğraflar uydurma.

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar.
700 milyon dolarlık<br>lüks yata el konuldu

700 milyon dolarlık
lüks yata el konuldu

​Rus lider Putin'e ait olduğu iddia edilmişti.

​Kavgada araya girmeye çalışan yeğenini öldürdü.
Aranan<br>700 kişi yakalandı

Aranan
700 kişi yakalandı

​İstanbul polisi 175 noktada denetime çıktı.
Küba'da<br>şiddetli patlama

Küba'da
şiddetli patlama

Hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.
Kanada'da kuş gribi

Kanada'da kuş gribi

​1,7 milyon kanatlı hayvan itlaf edildi.

​Uyuşturucunun yeni adresi Avrupa.

​Satın alırken dikkatli olun.

​İki haftada dört askeri üs kundaklandı.

​OSB sınırı dışında da GES kuracak.

​Özelleştirmelerden 413 milyon dolar gelir.

​Hafif ticari araç satışı yüzde 10 büyüdü.
350 dolarlık teminata son

350 dolarlık teminata son

​Rusya'dan Türk TIR'larına hızlı geçiş.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.