Ekonomi Bodrumda deniz aracı satış ihalesi
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Bodrum'da deniz aracı satış ihalesi

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü 86 adet deniz aracının satışı için ihale düzenleyecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bodrumda deniz aracı satış ihalesi
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; sürat teknesi, motor, filika, jet ski, katamaran, sandal, ahşap tekne cinsi deniz araçlarının satışına ilişkin ihale Bodrum Deniz Ticaret Odası toplantı salonunda 22-23-24 ve 25 Kasım 2021 tarihlerinde toplanacak İhale Komisyonunca yapılacak.

Satış yapılacak taşınırların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bağlama Kütüğü Yönetmeliğine uygunluğu bakımından değerlendirmesi yapılmamış olup, satış işlemi sonrası bağlama kütüğü düzenlenememesi durumunda İdare sorumlu değildir.

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