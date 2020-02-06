​Boeing, Pegasus'un pistten çıkan uçağıyla ilgili araştırmaya destek vermeye hazır! Boeing, Pegasus'un pistten çıkan uçağıyla ilgili araştırmaya destek vermeye hazır Boeing teknik ekibinin, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakla ilgili kaza araştırmalarına destek vermeye hazır olduğu bildirildi. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunan yetkililer, "Müşterimiz olan hava yolu şirketiyle yakın temas içindeyiz ve onlara mümkün olan her türlü desteği vermeye hazırız" açıklamasında bulundular.

Haber Merkezi 06 Şubat 2020, 14:30 Son Güncelleme: 06 Şubat 2020, 14:30 AA