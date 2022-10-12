Ekonomi Boğaziçi Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel alacak
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Boğaziçi Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel alacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar‘a göre 2020 KPSS (B) grubundan istihdam edilmek üzere 15 sözleşmeli personel alacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Boğaziçi Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel alacak
Boğaziçi Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; adaylar belirtilen unvanlardan yalnızca 1 tanesine başvuru yapabilir. Süreci devam eden 18.09.2022 tarihli ilana başvuruda bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecek.

Adayların, ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde belgeleri tamamlamak suretiyle Güney Kampüs Etiler Kapı Girişinde yer alan başvuru noktasına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Noter onaylı vekâletname ile yapılan başvurular kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

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