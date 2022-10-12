Boğaziçi Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel alacak

Türkiye'nin sır gemisi panikletti: Yunanistan'daki tatbikatı adım adım izledi

Yunanistan Midilli ve Sisam adalarına ABD'nin hibe ettiği zırhlı araçları sevk edip, Ege'de tansiyonu yükseltirken dikkat çeken bir gelişme de yaşandı. Geçtiğimiz yıl göreve başlayan Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi Yunan tarafının attığı adımları yakın takibe aldı. Savunmadaki Türkler programı bu hafta TCG Ufuk ile ilgili Yunan basınında ortaya atılan iddiayı gündemine taşıdı.