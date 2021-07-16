Ekonomi Boğaziçi Üniversitesi 25 sözleşmeli personel alacak
BASIN İLAN

Boğaziçi Üniversitesi 25 sözleşmeli personel alacak

Boğaziçi Üniversitesi, 2020 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle 25 sözleşmeli personel alacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Boğaziçi Üniversitesi 25 sözleşmeli personel alacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca; İstihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.

Kadrolara başvuruda bulunacak adayların, ilanın Resmi Gazete‘de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde belgeleri tamamlayarak Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

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